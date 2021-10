Diana Șoșoacă, scandal la morga Institutului ”Marius Nasta”: ”Vă depun plângere penală, doamna Mahler”

Şoşoacă a mers la clădirile în care funcţionează morga spitalului, spunând că are de rezolvat o problemă legată de actele pentru un cunoscut decedat în spital. Aceasta a transmis live pe Facebook întreaga scenă.

Senatoarea le-a reproșat angajaților că bagă persoanele decedate de COVID-19 în saci de plastic:

„De ce se bagă în saci de plastic acești oameni? Știți că noul protocol care a fost schimbat datorită intervențiilor mele ca senator spune că nu aveți dreptul să îi puneți în saci de plastic și că oamenii au dreptul la respectarea demnității și onoarei după moarte și aveți obligația să-i scoateți din sacii de plastic?”

Printre medicii agresați de Diana Şoşoacă a fost şi managerul Institutului Marius Nasta, Beatrice Mahler.

„E spațiu public și aici se întâmplă crime. Asta este crimă! Sunt crime împotriva umanității, doamna Mahler! Vă depun plângere penală, doamna Mahler! Chemați Poliția, vreau să depun plângere împotriva tuturor! Se dă șpagă, nu toți sunt senatori, să intre!

Și mie mi-a murit un prieten, era într-un container, am înregistrat! Am martori și am înregistrări, doamna Mahler! Pentru că eu totul am înregistrat. E înregistrat, doamnă, sunteți și dumneavoastră înregistrată!", striga Diana Șoșoacă în timp ce transmitea live pe Facebook.

Senatoarea i-a amenințat pe angajații spitalului și ai morgii că va depune plângere penală împotriva tuturor.

