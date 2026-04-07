Mesaje emoționante de la echipele antrenate de Mircea Lucescu. Galatasaray: „Nu te vom uita”

Pentru Dinamo București, numele Lucescu nu va fi niciodată doar un capitol de istorie. „Pentru Dinamo, nu este doar o pierdere. Este despărţirea de o parte din propria identitate”, scrie Dinamo într-un mesaj publicat pe Facebook după moartea marelui antrenor Mircea Lucescu. Și mai multe echipe antrenate de „Il Luce” au transmis mesaje emoționante.

„Imaginea veşnică a unui simbol! Din nefericire, astăzi, lumea fotbalului românesc este mai săracă. Mircea Lucescu, fostul nostru mare jucător şi antrenor emblematic, a plecat dintre noi la vârsta de 80 de ani. Pentru Dinamo, nu este doar o pierdere. Este despărţirea de o parte din propria identitate. Mircea Lucescu nu a fost doar un nume în istoria clubului. A fost unul dintre cei care au scris-o. Între 1963 şi 1977, a îmbrăcat tricoul alb-roşu cu mândrie şi responsabilitate, adunând 250 de meciuri şi 57 de goluri. A fost liderul unei generaţii care a adus 7 titluri de campion şi o Cupă a României, dar dincolo de cifre, a fost expresia inteligenţei din teren, a eleganţei şi a spiritului de învingător care defineşte Dinamo.

Ultimul meci pe care l-a disputat Mircea Lucescu în cariera sa de jucător a fost în sezonul 1989–1990; antrenor fiind la Dinamo, a intrat pe teren pentru 15 minute într-un meci disputat împotriva celor de la Sportul Studenţesc, devenind astfel cel mai vârstnic jucător care a îmbrăcat tricoul clubului nostru, la vârsta de 44 de ani şi 9 luni. A purtat cu aceeaşi onoare şi tricoul echipei naţionale, pentru care a evoluat de 65 de ori şi a marcat de 10 ori, fiind căpitanul generaţiei care a reprezentat România la Campionatul Mondial din 1970, o generaţie care a inspirat şi a rămas în istorie.

Revenit la Dinamo ca antrenor, între 1985 şi 1990, a construit una dintre cele mai valoroase echipe din istoria clubului. Sub conducerea sa, Dinamo a câştigat un titlu de campioană, două Cupe ale României şi a ajuns până în semifinalele Cupei Cupelor, confirmând nu doar valoarea, ci şi spiritul unei echipe care nu a încetat niciodată să creadă. Mircea Lucescu a însemnat însă mai mult decât trofee. A însemnat viziune. A însemnat caracter. A însemnat continuitate.

A fost un reper pentru fotbalul românesc şi european, un antrenor care a format generaţii, a inspirat destine şi a dus mai departe, peste graniţe, numele fotbalului românesc. Pentru Dinamo, numele Lucescu nu va fi niciodată doar un capitol de istorie. Va rămâne un simbol. Un simbol al pasiunii, al sacrificiului şi al excelenţei. Astăzi ne luăm rămas-bun, dar moştenirea sa rămâne vie în culorile clubului, în memoria suporterilor şi în tot ceea ce înseamnă spiritul dinamovist. Odihneşte-te în pace, Mircea Lucescu! Clubul Dinamo transmite sincere condoleanţe familiei îndoliate şi tuturor celor care l-au iubit”, este mesajul clubului Dinamo.

Fostul antrenor al naţionalei Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, a murit marţi, la Spitalul Universitar de Urgenţă din Capitală, unde era internat din 29 martie.

PAOK

„Un antrenor legendar. Un om extraordinar. PAOK FC îl plânge pe Mircea Lucescu. Un om care a lăsat o amprentă de neșters asupra fotbalului mondial și a inspirat generații întregi prin personalitatea, cunoștințele și prezența sa.

În aceste momente dificile, suntem alături de Răzvan și de familia sa, transmițându-le cele mai sincere condoleanțe. Odihnește-te în pace”, a transmis echipa elenă antrenată de fiul său, Răzvan Lucescu.

Șahtior Donețk

„Adio, domnule. Pe 7 aprilie, legendarul antrenor de fotbal Mircea Lucescu s-a stins din viață. Avea 80 de ani. Mircea Lucescu a antrenat echipa Șahtior între 2004 și 2016. „Minerii” au disputat 573 de meciuri sub conducerea sa. Antrenorul român a câștigat 22 de trofee alături de „Mineri”: 8 titluri în Liga 1 ucraineană, 6 Cupe ale Ucrainei și 7 Supercupe ale Ucrainei, precum și primul trofeu european al clubului – Cupa UEFA (2009). Mircea Lucescu deține recordul pentru cele mai multe sezoane, meciuri și titluri câștigate și este cel mai de succes antrenor din istoria echipei Șahtior.

FC Șahtior își exprimă cele mai sincere condoleanțe familiei lui Mircea Lucescu – soției sale Nelli, fiului său Răzvan, nepoților săi Meril și Matei – precum și rudelor, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut și l-au prețuit pe Mister. În aceste zile, toate gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de cei dragi ai săi și de milioanele de fani din România și din întreaga lume.

Mulțumim pentru tot, Domnule. Numele dumneavoastră este pentru totdeauna scris în istoria fotbalului mondial. Odihnește-te în pace”, a transmis echipa ucraineană.

CFR Cluj

„Clubul CFR 1907 Cluj își exprimă regretul și profunda tristețe după trecerea la cele veșnice a uneia dintre cele mai emblematice personalități din istoria fotbalului românesc, Mircea Lucescu, care s-a stins astăzi din viață, la vârsta de 80 de ani.

Fost selecționer al României și unul dintre cei mai titrați antrenori din fotbalul mondial, Mircea Lucescu a influențat și a crescut generații întregi, lăsând o amprentă importantă asupra carierelor multor jucători de elită. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Condoleanţe familiei îndurerate”, a transmis echipa din Gruia.

Beșiktaș

„Am aflat cu mare tristețe că Mircea Lucescu, fostul nostru antrenor și arhitectul titlului de campion câștigat în anul centenarului nostru, a trecut în neființă. Nu te vom uita niciodată, Lucescu, odihnește-te în pace. Adio, Luce”, au transmis turcii.

Galatasaray

„Am aflat cu profundă tristețe de moartea lui Mircea Lucescu, care a adus țării noastre încă un trofeu european prin câștigarea Supercupei UEFA și care a ocupat funcția de antrenor principal al echipei noastre la cea de-a 15-a noastră victorie în campionat. Transmitem condoleanțe familiei lui Mircea Lucescu, celor dragi și întregii comunități fotbalistice. Nu te vom uita, Lucescu”, a transmis clubul.

Dinamo Kiev

„A murit Mircea Lucescu. Condoleanțele noastre. Pe 7 aprilie 2026 a decedat renumitul antrenor român, fostul antrenor al echipei Dinamo, Mircea Lucescu. Lucescu a antrenat prima echipă a „alb-albastrilor” între 2020 și 2023, iar sub conducerea sa, jucătorii de la Dinamo au realizat „tripla de aur” (au câștigat medaliile de aur ale campionatului, Cupa și Supercupa Ucrainei) în sezonul 2020/2021.

Președintele FC „Dinamo” (Kiev), Ihor Surkis, antrenorul principal Ihor Kostyuk și căpitanul echipei, Vitalii Buyalskyi, și-au exprimat condoleanțele cu privire la această mare pierdere:

„Cu profundă tristețe și inimile îndoliate am primit vestea că, la vârsta de 81 de ani, a trecut în neființă legendarul antrenor Mircea Lucescu, pe care îl cunoșteam cu toții foarte bine”.

Numele lui Mircea Lucescu este pentru totdeauna înscris în istoria clubului nostru. Sub conducerea sa, „Dinamo” a obținut victorii strălucite pe scena internă, câștigând în special titluri de campion, precum și Cupa Ucrainei și Supercupa. În vremuri dificile, experiența, carisma și devotamentul său față de fotbal au ajutat echipa să-și recâștige stabilitatea, caracterul de campioană, credința și încrederea în propriile forțe.

Experiența sa colosală, înțelegerea profundă a jocului, înțelepciunea și stăpânirea de sine au lăsat o amprentă de neuitat în inimile tuturor celor care au avut norocul să fie alături de el în aceeași echipă.

Transmitem sincere condoleanțe familiei și celor apropiați ai lui Mircea Lucescu. Împărtășim cu ei durerea acestei pierderi. Îl vom ține mereu minte. Mircea Lucescu va continua să trăiască în inimile noastre. Odihnească-se în pace”, a transmis clubul ucrainean.

Rapid București

„Cuvintele sunt prea mici pentru un nume atât de mare. Mircea Lucescu ne-a părăsit după o viață dedicată fotbalului. Un om care a format generații, a scris istorie și care ne-a făcut de atâtea ori mândri că suntem români.

Vom păstra în suflet pentru totdeauna amintirile, emoțiile și trofeele câștigate împreună! Mulțumim pentru tot, nea Mircea! Dumnezeu să te odihnească în pace”, a transmis echipa din Giulești.