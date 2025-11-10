„Dinastia” Putin: Liderul rus are 27 de rude angajate la stat, dar e doar pe locul 2 în materie de nepotism la Kremlin. Cine îl întrece

1 minut de citit Publicat la 23:27 10 Noi 2025 Modificat la 23:27 10 Noi 2025

Președintele rus, Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images

Trei din patru membri ai elitei politice a Rusiei se folosesc de influența lor pentru a-și ajuta copiii și rudele să se angajeze la stat. Vladimir Putin se situează în topul liderilor de la Kremlin care și-au angajat rude în administrația publică, ori în firme care fac afaceri cu statul rus, conform unui studiu citat de publicația Moscow Times.

Cazurile de nepotism sunt prezente în aproape toate domeniile-cheie din Rusia: industrie, finanțe, apărare, energie, agricultură, mass-media și rețele sociale.

Cele mai frecvente cazuri de nepotism care au dus la crearea unor veritabile „clanuri” se regăsesc în Consiliul Federației Ruse (unde 86% dintre liderii ruși au rude prezente în diverse posturi sau funcții importante), Duma De Stat (84%), Departamentul de Administrare a Proprietăților Prezidențiale (o structură similară RAPPS - n.r. - 85%) și Administrația Prezidențială (68%).

Cazurile de nepotism se regăsesc apoi în proporție de 74% în structurile de securitate ale țării și magistratură .(69%)

Toate aceste veritabile „clanuri” s-au consolidat încă din perioada fostei Uniuni Sovietice: un procent de 58% din actualii oficiali ai Federației Ruse sunt „moștenitorii” direcți ai „dinastiilor” din fosta nomenklatură comunistă sovietică.

Denis, vărul de 25 de ani al lui Putin: expert-șef la Gazprom, apoi project manager cu 8.500 de euro/lună

În topul oficialilor ruși cu cele mai multe cazuri de nepotism se află liderul cecen Ramzan Kadîrov, care și-a numit 96 de membri ai familiei în diverse structuri ale statului.

A doua mare „dinastie” de la Kremlin aparține lui Vladimir Putin, care și-a numit 27 de rude în structurile guvernamentale și diverse firme care fac afaceri cu statul rus.

Acum, „clanul” Putin se extinde, în încercarea de a-i include și pe copiii rudelor mai îndepărtate ale liderului de la Kremlin.

Un astfel exemplu este Denis Putin, în vârstă de 25 de ani, văr al președintelui devenit în 2022 expert-șef al departamentului de export al Gazprom.

Denis Putin s-a mutat apoi în 2024 la Sibur, un holding din industria petrochimică, unde e managar de proiect cu un salariu de până la 800.000 de ruble pe lună (echivalentul a circa de 8.500 de euro/lună).

Alți verișori ai liderului rus - copiii surorilor lui Mihail Putin - ocupă funcții importante în statul rus. Ana Țivileva, noua „stea” a Kremlinului ocupă acum postul de ministru adjunct al Apărării, în timp ce soțul ei este ministrul Energiei.