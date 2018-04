Dinu Giurescu a murit. Interviu memorabil cu marele istoric

Dinu Giurescu a murit. În urmă cu ceva vreme, marele istoric oferea un interviu memorabil Antenei 3.

"A mai rămas foarte puţin naţional. Obştea simte că are o ţară, că ţara îi dă. La noi lucrurile sunt pe muchie de cuţit. Să îi vezi pe tineri că se gândesc cum fac să găsească un loc în străinătate, asta înseamnă că inima lor nu mai bate la fel pentru ţara noastră. E mare pierdere, pe de o parte. Pe de altă parte şi în educaţie, manualele sunt aşa făcute...ce să înţeleagă ei din toată povestea asta?" se întreabă Dinu C. Giurescu, în interviul acordat lui Adrian Ursu, pentru "Secvenţial".



"Am luat trei manuale de istorie, poate sunt diferite. Nu. Sunt la fel. Ministerul Educaţiei a stabilit o programă. Găseşti de toate, dar sunt împrăştiate. Cei care au imaginat această curriculă, viaţa lor nu se mai desfăşoară cronologic. Înainte istoria era ca o povestire..." a continuat academicianul.



"L-am întrebat pe tata, de ce vă băgaţi în politică. Aveai şansa să realizezi ceva. Scoteai bani din buzunar şi făceai politică. Cheltuia banii pe politică. Erau oameni tineri, pornise de la zero. Nu avem un proiect, nu avem un plan. Niciodată nu am sărbătorit un moment important mai jos decât acum. Industrie, ioc. Sistem bancar, ioc. Agricultură, nu. Pentru că aşa spune Uniunea Europeană. Sper că o să ajungem atât de jos, încât tineretul să îşi dea seama că trebuie să facă ceva" a conchis Dinu C. Giurescu.