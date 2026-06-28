Directorul CNAIR cere firmei chineze accelerarea ritmului la lucrările de pe Lotul 3 din A0 (Afumați-Pantelimon). Cum arată drumul acum

2 minute de citit Publicat la 10:37 28 Iun 2026 Modificat la 10:37 28 Iun 2026

Lotul 3 din A0 (Afumați-Pantelimon). Sursa foto: CNAIR

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a anunţat că stadiul lucrărilor din Lotul 3 (Afumați - Pantelimon) al A0 se apropie de 90%, dar îi cere constructorului chinez accelerarea lucrărilor. "Pentru finalizarea lucrărilor în această toamnă, constructorul trebuie să crească semnificativ mobilizarea pe șantier. CNAIR urmărește permanent evoluția lucrărilor și solicită respectarea graficului asumat", a transmis Pistol.

"A0 Nord (Lotul 3: #Afumați - #Pantelimon): stadiul fizic se apropie de 90%, dar este nevoie de accelerarea ritmului.

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Pe cei 8,5 km ai șantierului, constructorul chinez (China Civil Engineering Construction Corporation) este mobilizat cu 160 de muncitori și 100 de utilaje — un nivel pe care îl monitorizăm îndeaproape și pe care îl considerăm insuficient pentru respectarea termenelor.

La Pasajul de pe DN3 (110 m) stadiul fizic este de circa 60%. Se lucrează la:

- cofrare și armare rampe,

- armare placă suprabetonare,

- terasamente (stabilizări cu BSC).

La Pasajul peste DN2 (336 m) stadiul fizic a ajuns la 99,3%:

- se montează sistemele ITS și de iluminat,

- se așterne stratul de uzură.

La Nodul Rutier A0 cu DN2 stadiul fizic este de aproximativ 90%:

- se montează parapet metalic,

- se așterne stratul de uzură pe bretelele nodului.

La Pasajul peste CF 800 (București-Constanța), în lungime de 471 m, stadiul fizic este de aproximativ 94%:

- se montează parapet metalic,

- se realizează umpluturi în spatele culeelor.

Pe circa 6,5 km din cei 8,5 km ai acestui lot s-a așternut stratul de bază și de binder, iar stratul de uzură a fost așternut pe o lungime de 3,5 km.

Pentru finalizarea lucrărilor în această toamnă, constructorul trebuie să crească semnificativ mobilizarea pe șantier. CNAIR urmărește permanent evoluția lucrărilor și solicită respectarea graficului asumat.

Lotul 3 al A0 Nord este important deoarece asigură:

- descărcarea circulației de pe lotul 4 (Pantelimon-Glina),

- conexiunea cu lotul 2 (Corbeanca-Afumați), pe care se circulă deja de 2 ani,

- conexiunea între autostrada A3 (București-Ploiești, care asigură legătura cu A7), DN2 și autostrada A2 (București-Constanța) pe semi-inelul nordic al A0.

Valoarea acestui contract este de 397,99 milioane lei (fără TVA), iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport (#PT) 2021-2027", a transmis directorul CNAIR, Cristian Pistol.

De asemenea, sâmbătă, directorul CNAIR a prezentat imagini şi cu lotul 4 din A0 (Pantelimon-Glina), care e aproape gata. Cristian Pistol: "Va asigura legătura cu autostrada A2".