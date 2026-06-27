Imagini cu lotul 4 din A0 (Pantelimon-Glina), care e aproape gata. Cristian Pistol: "Va asigura legătura cu autostrada A2"

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a transmis, sâmbătă, că Lotul 4 (Pantelimon - Glina) din AO se află aproape de recepția la terminarea lucrărilor. "Stadiul fizic a ajuns la aproape 99%, iar în șantier lucrează 100 de muncitori și 11 utilaje. Acest lot va asigura conexiunea cu autostrada A2 (București-Constanța)", a afirmat Pistol.
"Constructorul român (UMB Spedition) se pregătește de recepția la terminarea lucrărilor pe întregul lot (4,47 km).
În momentul de față se execută ultimele operațiuni în șantier:
- montarea unor tuburi pentru scurgerea apelor,
- aplicarea stratului de protecție anticorozivă pe elementele de beton de la suprastructura podului peste Lacul Cernica (1,3 km), cea mai complexă structură de pe acest lot.
Stadiul fizic a ajuns la aproape 99%, iar în șantier lucrează 100 de muncitori și 11 utilaje. Acest lot va asigura conexiunea cu autostrada #A2 (București-Constanța).
Pentru a putea fi deschisă circulația însă, trebuie finalizate lucrările de pe lotul 3 (Afumați - Pantelimon), în lipsa căruia lotul 4 nu are descărcare.
Valoarea contractului este de 312,63 milioane lei (fără TVA), iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport (#PT) 2021-2027", a mai precizat directorul CNAIR, Cristian Pistol.