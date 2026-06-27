Imagini cu lotul 4 din A0 (Pantelimon-Glina), care e aproape gata. Cristian Pistol: "Va asigura legătura cu autostrada A2"

1 minut de citit Publicat la 09:38 27 Iun 2026 Modificat la 09:43 27 Iun 2026

Lotul 4 din AO (Pantelimon-Glina) e aproape de recepția la finalul lucrărilor. Sursa foto: CNAIR

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a transmis, sâmbătă, că Lotul 4 (Pantelimon - Glina) din AO se află aproape de recepția la terminarea lucrărilor. "Stadiul fizic a ajuns la aproape 99%, iar în șantier lucrează 100 de muncitori și 11 utilaje. Acest lot va asigura conexiunea cu autostrada A2 (București-Constanța)", a afirmat Pistol.

"Constructorul român (UMB Spedition) se pregătește de recepția la terminarea lucrărilor pe întregul lot (4,47 km).

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În momentul de față se execută ultimele operațiuni în șantier:

- montarea unor tuburi pentru scurgerea apelor,

- aplicarea stratului de protecție anticorozivă pe elementele de beton de la suprastructura podului peste Lacul Cernica (1,3 km), cea mai complexă structură de pe acest lot.

Stadiul fizic a ajuns la aproape 99%, iar în șantier lucrează 100 de muncitori și 11 utilaje. Acest lot va asigura conexiunea cu autostrada #A2 (București-Constanța).

Pentru a putea fi deschisă circulația însă, trebuie finalizate lucrările de pe lotul 3 (Afumați - Pantelimon), în lipsa căruia lotul 4 nu are descărcare.

Valoarea contractului este de 312,63 milioane lei (fără TVA), iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport (#PT) 2021-2027", a mai precizat directorul CNAIR, Cristian Pistol.