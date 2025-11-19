DN1 se închide temporar în perioada 24-28 noiembrie, între Ploiești și Câmpina, în zona Movila Vulpii. Care sunt rutele ocolitoare

1 minut de citit Publicat la 13:13 19 Noi 2025 Modificat la 13:13 19 Noi 2025

Autoritățile au convenit dispersarea traficului pe două rute alternative principale. Foto: Facebook/ Infotrafic Prahova

Autoritățile județene din Prahova se pregătesc pentru restricțiile majore de trafic ce vor apărea odată cu lucrările programate la trecerea la nivel cu calea ferată de la Movila Vulpii, care ar urma să impună închiderea temporară a DN1 în perioada 24–28 noiembrie.

Președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu, s-a întâlnit cu reprezentanții CFR, ai Poliției Rutiere și ai Instituției Prefectului pentru a analiza impactul și a stabili un plan comun de gestionare a circulației pe una dintre cele mai aglomerate artere din țară, scrie câmpinatv.ro.

Discuțiile au urmărit găsirea celor mai eficiente soluții pentru reducerea blocajelor, având în vedere că modernizarea infrastructurii feroviare este necesară, dar vine cu o presiune semnificativă asupra traficului rutier.

În urma analizelor, autoritățile au convenit dispersarea traficului pe două rute alternative principale:

• DN1A – Florești – Băicoi – Ploiești, varianta principală pentru o parte semnificativă a fluxului rutier;

• DN72 – spre Târgoviște, rută complementară menită să preia suplimentar traficul în perioada restricțiilor.

Poliția Rutieră va introduce semnalizare anticipată în punctele cheie de intrare în județ, astfel încât șoferii să fie redirecționați din timp și să fie evitate blocajele majore.

În paralel, autoritățile accelerează procedurile pentru obținerea avizelor tehnice necesare, iar planul final privind devierile și măsurile operative va fi anunțat public înainte de începerea lucrărilor.