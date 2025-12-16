DNA face percheziții la fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc. Este suspect într-un dosar de mită și va fi dus la audieri

1 minut de citit Publicat la 08:49 16 Dec 2025 Modificat la 09:54 16 Dec 2025

DNA face percheziții la fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc. FOTO: Agerpres

Procurorii DNA fac percheziții, marți dimineață, la Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor în anii 2017 și 2019.

Perchezițiile îl vizează și pe un om de afaceri.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, Cuc și omul de afaceri intenționau să-l mituiască pe directorul Registrului Auto Român pentru încheierea unui contract.

"Dare de mită și complicitate la dare de mită sunt acuzațiile pentru care a fost deschis acest dosar. Perchezițiile sunt în desfășurare atât la fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, cât și la un om de afaceri, care ar fi vrut să îi dea mită directorului RAR, după cum spun procurorii.

Mita ar fi reprezentat 6% din valoarea unui contract-cadru de 23 de milioane de lei, pentru întreținerea și operațiunile de service ale liniilor mecanizate de la RAR.

Cei doi suspecți urmează să ajungă în fața procurorilor pentru audieri în orele următoare, iar oamenii legii ridică în prezent documente și probe care i-ar putea ajuta în această anchetă", a relatat Cristina Filip, reporter Antena 3 CNN.

Răzvan Cuc, în vârstă de 42 de ani, este fost parlamentar PSD.

A deținut mandate de senator (2020 - 2024) și deputat (2016 - 2020) în Parlamentul României.

Între 4 ianuarie 2017 și 17 octombrie 2017 a fost ministru al Transporturilor și Infrastructurii în guvernele conduse de Sorin Grindeanu și Mihai Tudose.

În perioada 22 februarie 2019 – 4 noiembrie 2019 a ocupat, de asemenea, funcția de ministru al Transporturilor și Infrastructurii.

RAR spune că nu a fost înștiințat că angajații săi ar fi vizați în dosarul de mită

"Referitor la informațiile apărute în mass-media, cu privire la presupusele fapte de corupție de care este acuzat un fost ministru al Transporturilor, Registrul Auto Român precizează că până la acest moment conducerea nu a fost înștiințată că instituția sau angajații săi ar fi vizați.

Ca și în alte situații similare, facem precizarea că, în eventualitatea în care organele de anchetă vor solicita informații, Registrul Auto Român este dispus să colaboreze și să ofere informațiile și documentele necesare.

Având în vedere că este o cercetare penală în curs, reprezentanții RAR nu au acces la datele nedestinate publicului. Prin urmare, nu putem comenta informațiile până la stabilirea unei eventuale decizii definitive a unei instanțe de judecată", se precizează într-un comunicat difuzat marți dimineață de Registrul Auto Român.