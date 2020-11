Medicul Mihai Craiu: Nu faceți asta dacă ați luat contact cu o persoană infectată cu COVID-19!

”Despre modă, spaime și amatorisme balcanice, în fața pandemiei COVID-19, în România...

Nu este o postare despre politică, despre cine este de vină sau despre soluții miraculoase. Această primă postare, a unei serii despre medicație, se referă la dexametazonă.

”Orice persoană ce a venit în contact cu un bolnav de COVID primește medicamente care nu au legătură cu recomandările existente”

În România, orice persoană ce a venit în contact cu un bolnav având COVID19, deseori netestată, aproape întotdeauna fără consult medical riguros, începe să primească mai multe medicamente care nu au ABSOLUT nicio legătură, nici cu recomandările existente (unele mai bune, altele imperfecte sau depășite, dacă vorbim de cele românești postate pe site-uri oficiale), nici cu dovezile științifice disponibile.

”Noi românii suntem creativi și credem în mituri”

Noi românii suntem creativi și credem în mituri. Realitatea este că cea mai MARE putere de dovadă o au metaanalizele, apoi dovezile din studii randomizate, placebo-controlate și cea mai SLABĂ putere o au opiniile experților. Ale experților medicali reali, nu ale vloggerilor sau ale diverșilor artiști mediatizați nefericiți...

”Dexametazona NU se dă acasă unor pacienți asimptomatici sau foarte puțin bolnavi”

Nu ajută și chiar agravează pneumoniile virale.

Dexametazona este excepțională în formele medii și severe (spitalizate) de pneumonii cu SARS-CoV-2. Conform studiului RECOVERY ea scade mortalitatea la 28 zile cu 1/3.

”Nu este prudent să luați dexametazonă fără indicație medicală”

Nu este prudent să luați dexametazonă fără indicație medicală sau la o indicație greșită, în prima fază a bolii, la domiciliu!

Nici măcar nebulizată”, este mesajul medicului Mihai Craiu pe o rețea socială.

În trecut, medicul pediatru a mai scris despre ”mitul românesc al dexametazonei nebulizate, care se folosește în orice boală respiratorie a copilului”, despre care spune că este doar o invenție nefericită.

”Opriți nebulizarea, vreau să cobor...”

Opriți planeta, vreau să cobor, spunea regizorul francez Claude Lelouche. În sensul că vremea/vremurile se schimbă cu o viteză amețitoare. Și uneori e derutant/frustrant. Parcă nu mai vrem atâta agitație în jurul nostru. Pentru mine agitația săptămânii acesteia a fost subiectul legat de medicația administrată prin nebulizare.

Românii folosesc nebulizatorul pentru absolut orice

Vă rog să îmi dați voie să vă spun o poveste, pentru început. Unul din cele mai plăcute momente în echipa noastră de pediatri este acela când “echipa” se mărește cu un nou bebe. Când una dintre colegele noastre are un copil. Și la o echipa tânără, cum este cea de la INSMC, a apărut în ultimii ani deseori un astfel de moment de bucurie. Deci am făcut deseori pregătiri de întâlniri festive și planuri de botez. Știți ce se mai dă în zilele noastre cadou la un botez în România? Diverse... Dar cel mai tare element al “trusoului” pentru viitorul cetățean mioritic este APARATUL DE NEBULIZARE. Aproape toate familiile ce au copii mici și care se respectă, au în casă, pe lângă alte electrocasnice, un aparat de nebulizare. Iar acesta este folosit la te miri ce! Se administrează medicația inhalatorie când are febră copilul, când are obstrucție nazală, când este răcit, când tușește, când nu tușește destul sau când șuieră, etc. Uneori se administrează ceva medicamente anticipativ prin nebulizare. Ca să nu se agraveze boala copilului...

”A ajuns o adevarată nebunie! ”

Nebulizarea este un remediu universal... Chiar nu mai vreau să repet aceeași litanie [frustrantă pentru mine și predictibilă pentru echipa mea; când cineva la CPU aude o mamă povestindu-mi despre nebulizarea cu ACC și altele anticipează “bombănelile” domnului doctor fără riscul de a greși. Nu mai vreau!!! Vreau să cobor de pe această planetă în care nebulizarea rezolvă absolut orice la un copil!

Dexametazona administrată prin nebulizare

Românii sunt inventivi. Probabil unul din neamurile cu un simț nativ pentru improvizație. Mulți ne străduim să depășim obstacole insurmontabile făcând diverse improvizații. Ne descurcăm. Când eram mic, colegii mă tachinau la școală strigându-mă “Minitehnicus”. Deci pot înțelege și accepta unele improvizații pentru rezolvarea temporară a unei situații dificile. Dar invenția cu dexametazona în aerosoli, în loc de Fluticazonă propionat [celebrul Flixotide nebules care este coșmarul oricărui părinte român care a încercat să îl procure - pur și simplu nu se găsește decât accidental!] administrată cu ajutorul aparatului de nebulizat, mă exasperează. Pentru că este pur și simplu eronat!

Dacă vom căuta în literatura de specialitate [în Pub Med, probabil cel mai mare motor de căutare medical] folosind cuvintele cheie “dexamethasone AND nebulised” vom găsi DOAR 19 articole. Senzațional!!!! Românii au descoperit America!! Dexametazona inhalatorie și rezultatele ei remarcabile ar trebui să fie publicate într-un articol. Este așa un vid în domeniu....

Dexametazona nu se administrează prin nebulizare

Dar să lăsăm literatura internațională și să luăm o fiolă în mână - scrie mare pe ea “de uz im/iv”. Adică injectabil. Dar să dăm cuvântul Agenției Naționale a Medicamentului (ANM) “Administrarea se realizează printr-o injecţie în muşchi sau venă, eventual prin perfuzie intravenoasă. (...) În unele situaţii, administrarea se poate face chiar în zona afectată.” Iar dacă deschidem site-ul ANM vom găsi 4 pagini de tipuri de dexametazonă care au autorizație de punere pe piață în România, din care 8 feluri de fiole, 2 genuri de picături oftalmice și restul comprimate. NICI un fel de soluție inhalatorie.

Funcționează doar pe cale orală, injectabilă sau intramusculară

De unde vine mitul? De la un produs istoric, Auxiloson, care este dexametazonă isonicotinat. Adică ALTCEVA!!! În referințele căruia există mai multe studii privind efectele asupra căilor aeriene la ... cal, capră, vacă și miel... (Effect of beclomethasone dipropionate and dexamethasone isonicotinate on lung function, bronchoalveolar lavage fluid cytology, and transcription factor expression in airways of horses with recurrent airway obstruction. in in Journal of Veterinary Internal Medicine 2006). Deci NU la om!

MESAJUL DE LUAT ACASĂ: Dexametazona este excelentă în afecțiuni cu o componentă inflamatorie. Funcționează și în unele maladii respiratorii ale copilului. Pe cale generală (oral, injectabil intravenos sau intramuscular). Nu în nebulizări!”, scria, la acel moment, medicul Mihai Craiu.