Doi pompieri au murit în Caraş-Severin. Maşina lor a ieşit inexplicabil de pe şosea şi s-a izbit de un tir

Accidentul a avut loc în localitatea Băutar, din judeţul Caraş-Severin. Cei doi pompieri erau colegi la ISU Mehedinţi şi se întorceau din Hunedoara. La un moment dat, şoferul a pierdut controlul volanului, iar maşina a derapat. Autoturismul s-a lovit violent de remorca unui tractor, parcat regulamentar, pe marginea şoselei.

Impactul a fost atât de puternic, încât cei doi pompieri au murit pe loc.

"In cursul noptii, autoturismul condus de un subofiter ISU Mehedinti, pe DN 68 Hateg - Caransebes, km 32+580 m, in zona loc. Bautar, jud. Caras-Severin, a parasit carosabilul, lovind violent remorca unui ansamblu de vehicule parcat regulamentar. Impactul s-a soldat cu decesul conducatorului auto si al pasagerului, ambii subofiteri ISU Mehedinti aflati in timpul liber", se arată într-un comunicat al poliţiştilor din Caraş-Severin.

Poliţiştii de la rutieră nu exclud varianta ca pompierul care conducea să fi adormit la volan.