Dorian Popa, vizibil emoționat: ”Nu vreau să facem vreo dramă, nu vreau să o fac pe mama să lăcrimeze!”

”Este o poveste atipică. Nu aș vrea să fac o dramă din asta, nu aș vrea să o fac pe mama să lăcrimeze în fața televizorului. Ea este o super eroină, a reușit să crească doi bărbați, așa cum ai spus mai devreme. Fratele meu este medic în Germania, medic cardiolog la un spital de renume.

A reușit să crească doi bărbați în ciuda contextului destul de greu familial. Tatăl meu, în jurul vârstei de 14 ani pe care îi aveam eu și vreo 16 ani fratele meu s-a separat oarecum de noi. Nu ar fi fost asta o problemă, sunt multe familii care nu funcționează în unitate.

Noi am fost crescuți și educați de așa natură ca să putem înțelege chiar și o separare. Problema a fost atunci când separarea a început să devină, evident numai din partea lui, ori albă ori neagră, din moment ce mama spunea că se poate și gri.

”A ținut foarte mult la educația noastră, lucru pentru care o respect astăzi nespus de mult”

În momentul în care ne-am dat seama că se dorește separarea, nu ne-a mai plăcut nici mie, nici fratelui meu și așa a făcut Dumnezeu să rămânem alături de mama care a devenit și mamă și tată și a făcut față cu brio, pentru că este mai dură, mai spartană.

A ținut foarte mult la educația noastră, lucru pentru care o respect astăzi nespus de mult.

Am terminat AS-ul, am început master-ul dar nu l-am mai terminat pentru că am început serialul Ruxandrei Ion. Nu am mai avut-o pe mama în spate care să mă țină din ”hâțuri” și nu am reușit să termin masterul.

Am terminat Academia de Studii Economice, facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune pentru că, terminând profilul de matematică-informatică la liceu, știam clar că sunt îndrăgostit de tot ceea ce înseamnă cifre”, i-a povestit Dorian Popa lui Mihai Gâdea.