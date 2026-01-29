Două cutremure, în România, joi dimineaţă. Ce magnitudini au avut şi unde s-au produs

Cutremur în România. Foto: Hepta

Două seisme s-au produs, joi dimineaţă, în România, potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Primul cutremur a avut magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter şi s-a produs în zona seismică Vrancea - Buzău, la adâncimea de 121.1 km (ora 03:32). Al doilea seism, cu magnitudinea de 2,3 grade pe scara Richter, a avut loc în regiunea Muntenia-Brăila, la adâncimea de 13,4 km, la ora 07:30.

Primul cutremur, cel de 2,9 grade s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 47km NV de Buzau, 64km NE de Ploiesti, 65km SV de Focsani, 66km E de Brasov, 67km SE de Sfantu-Gheorghe, 95km NE de Targoviste.

Al doilea, de 2,3 grade, s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 27km V de Galati, 27km NV de Braila, 51km SE de Focsani, 74km NE de Buzau, 89km V de Izmayil, 90km S de Barlad, 90km V de Tulcea, 98km N de Slobozia.