Încă două cutremure, marţi, în România. S-au produs la şapte minute unul de celălalt

Cutremur în România. Foto: Getty Images

Două cutremure, de intensitate mică, s-au produs marţi după-amiază, în România. Ambele în regiunea Muntenia-Buzău. Primul seism, de la ora 13.50, a avut o magnitudine de 2,2 grade pe scara Richter, iar pentru celălalt, de la 13.57, a fost consemnată o magnitudine de 2,3 grade pe scara Richter, informează Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). De asemenea, tot marţi, dar dimineaţă, la ora 04:56:39, a avut loc un cutremur magnitudinea 4,4 grade pe scara Richter, fiind catalogat de specialiști drept un seism mediu.

În ziua de 25 August 2026 la ora 13:50:46 (ora locală a României) s-a produs în MUNTENIA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.2, la adâncimea de 15.2km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 36km NE de Ploiesti, 44km S de Buzau, 70km SE de Brasov, 72km NE de Targoviste, 81km SE de Sfantu-Gheorghe, 88km N de Bucuresti, 88km S de Focşani.

În ziua de 25 August 2026 la ora 13:57:46 (ora locală a României) s-a produs în MUNTENIA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.3, la adâncimea de 15.4km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 35km NE de Ploiesti, 45km S de Buzau, 70km SE de Brasov, 71km NE de Targoviste, 81km SE de Sfantu-Gheorghe, 88km N de Bucuresti, 89km S de Focşani.

Cutremur de 4,4 grade, marţi dimineaţă

De asemenea, tot marţi, dar dimineaţă, la ora 04:56:39, a avut loc un cutremur magnitudinea 4,4 grade pe scara Richter, fiind catalogat de specialiști drept un seism mediu.

Epicentrul a fost localizat în zona seismică Vrancea, județul Buzău, iar cutremurul s-a produs la o adâncime de 145,2 kilometri. Intensitatea seismului a fost evaluată la III.

Potrivit INCDFP, cutremurul s-a produs la 57 km sud de Focșani, 57 km sud-est de Sfântu Gheorghe, 62 km sud de Buzău, 65 km est de Brașov, 83 km nord-est de Ploiești.

A fost al doilea seism cu magnitudinea de peste 4 înregistrat în zona Vrancea-Buzău în ultimele două săptămâni. Pe 11 august 2026, la ora 20:21, un cutremur cu magnitudinea 4,3 s-a produs în aceeași zonă seismică, la o adâncime de 133,2 kilometri. INCDFP a clasificat acel eveniment drept un cutremur de adâncime intermediară, cu impact „simțit”.