Dragoș Pîslaru a numit-o președinte al ANPDPD pe Ana Rădulescu, după demiterea lui Alexandra Zară

Noul președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD), Ana Rădulescu. Foto: Dragoș Pîslaru / Facebook

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a anunțat miercuri că noul președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD) este Ana Rădulescu, scrie Agerpres.

„Am decis astăzi numirea doamnei conferențiar universitar doctor Ana Rădulescu în funcția de președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități. Este unul dintre cei mai respectați specialiști în domeniul asistenței sociale, cu o experiență de peste 20 de ani în dezvoltarea serviciilor sociale, elaborarea politicilor publice și coordonarea unor proiecte naționale și europene de anvergură”, a scris Pîslaru într-o postare pe Facebook.

Ministrul a menționat că activitatea academică desfășurată în cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială a Universității din București și experiența de conducere în cadrul Centrului de Formare și Evaluare în Asistență Socială demonstrează o „expertiză solidă” în reforma și modernizarea sistemelor de protecție socială.

„Activitatea academică desfășurată în cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială a Universității din București, experiența de conducere în cadrul Centrului de Formare și Evaluare în Asistență Socială, precum și rolurile de responsabilitate exercitate în organizații europene de prestigiu, inclusiv în cadrul Federației Internaționale a Asistenților Sociali și al European Social Network, demonstrează o expertiză solidă în reforma și modernizarea sistemelor de protecție socială”, a transmis ministrul interimar al Muncii.

Nu în ultimul rând, acesta și-a exprimat convingerea că experiența acumulată în domeniul drepturilor persoanelor vulnerabile va contribui la la dezvoltarea unor politici publice centrate pe nevoile acestora.

„Sunt convins că experiența acumulată în domeniul drepturilor persoanelor vulnerabile, al dezvoltării serviciilor sociale și al cooperării instituționale, atât în România, cât și la nivel european, va contribui fundamental la consolidarea protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități și la dezvoltarea unor politici publice centrate pe nevoile acestora”, a mai scris Pîslaru.

Tot miercuri, Dragoș Pîslaru a anunțat, într-o altă postare pe Facebook, că a demis-o din funcție pe președinta Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, Alexandra Zară, și a solicitat sancționarea conducerii unor instituții din județul Bihor, în urma modului în care acestea au gestionat intervenția DIICOT din 30 iunie.

„Am demis-o astăzi din funcție pe președinta Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, doamna Alexandra Zară. De asemenea, am solicitat domnului Mircea Mălan, președintele Consiliului Județean Bihor, să dispună măsuri de sancționare a directorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor. Am solicitat directorului general al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială să dispună măsuri de sancționare a conducerii AJPIS Bihor. Am dispus elaborarea unui protocol interinstituțional și a unor proceduri de lucru cu privire la persoanele vulnerabile vizate de acțiuni operative”, anunța Dragoș Pîslaru.