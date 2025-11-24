După aproape 20 de ani, Ministerul Dezvoltării vrea actualizarea chiriilor pentru locuințele de stat. Tarifele ar putea crește cu 224%

2 minute de citit Publicat la 13:14 24 Noi 2025 Modificat la 13:22 24 Noi 2025

Chiriile pentru locuințele de stat vor fi actualizate pentru prima oară după aproape două decenii. Foto: Getty Images

Chiriile pentru locuințele de stat vor fi actualizate pentru prima oară după aproape două decenii. Ministerul Dezvoltării a propus un proiect de hotărâre de Guvern privind actualizarea acestor tarife și l-a pus în dezbatere publică.

Proiectul vizează toate locuințele aflate în proprietatea statului sau a autorităților locale, dar și locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariații companiilor naționale și regiilor autonome.

În Nota de fundamentare a proiectului, Ministerul Dezvoltării aduce ca argument art.27 alin. (2) din OUG 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, conform căruia „tariful de bază lunar al chiriei (lei/mp) se actualizează în funcţie de rata anuală a inflaţiei, prin hotărâre a Guvernului, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an.”

Ultima actualizare a tarifului de bază lunar al chiriei a fost realizată la nivelul anului 2007.

În prezent, având în vedere evoluţia ratei anuale a inflaţiei, s-a creat o inegalitate prin practicarea unor tarife nerealiste în raport cu inflația acumulată de-a lungul anilor, se arată în document.

În perioada de referință 2007 - 2024, indicele prețurilor de consum a avut un impact semnificativ asupra puterii de cumpărare și asupra prețurilor în general, determinând o scădere semnificativă a valorii reale a tarifelor de chirie practicate. În acest context, se impune actualizarea cu celeritate a tarifelor pentru a reflecta condițiile economice actuale, scrie în documentul Ministerului Dezvoltări.

Care sunt schimbările preconizate

Ca urmare a actualizării tariful de bază de bază lunar al chiriei va fi următorul:

În proiect se arată că valoarea chiriei pentru curțile și grădinile aferente suprafețelor locative existente în prezent nu mai reflectă valoarea reală, așa că e necesar ca și în acest caz să se facă actualizarea cu rata anuală a inflației.

În urma actualizării tarifelor de bază cu rata anuală a inflației aferenta perioadei 2007- 2024 a rezultat o creștere a tarifelor de bază cu 224,29466% față de tarifele inițiale, potrivit documentului Ministerului Dezvoltării.

Tariful de bază lunar al chiriei (lei/m2) pentru curţile şi grădinile aferente suprafeţelor locative din comune este de 0,04486 lei/m2, pentru curţile şi grădinile aferente suprafeţelor locative din oraşe este de 0,06729 lei/m2, iar pentru cele din municipii este de 0,08972 lei/m2.

Potrivit art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999, cu modificările şi completările ulterioare, tariful de bază se reduce, după caz, pentru întreaga suprafaţă locuibilă astfel:

15% pentru camerele situate la subsol, demisol sau în mansarde aflate direct sub acoperiş;

10% pentru locuinţele lipsite de instalaţii de apă, canal, electricitate sau numai de unele dintre acestea;

10% pentru locuinţele construite din materiale de construcţii inferioare, cum este paianta.

După stabilirea chiriei prin aplicarea tarifului pe metru pătrat, precum și după aplicarea coeficienților menționați, nivelul maxim al chiriei şi terenul aferent acestora nu poate depăşi:

10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie, pentru locuințele sociale;

iar pentru ceilalți chiriași: