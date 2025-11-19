După ce a găsit o posibilă brăţară dacică, un român s-a trezit cu poliţia la poartă: "Au controlat tot. Întrebau: «Unde ţineţi aurul?»"

Foto: Captură Antena 3 CNN

Un tânăr din Dâmboviţa a găsit întâmplător o brăţară din metal galben, care ar putea să facă parte din comoara dacică. Obiectul a fost predat imediat, însă povestea a luat o turnură neaşteptată. În toiul scandalului cu tezaurul din Coţofeneşti furat din Olanda, poliţiştii i-au percheziţionat casa, i-au săpat curtea, beciul şi grădina, în căutarea altor brăţări dacice. Culmea e că nici înaintea percheziţiilor, nici după şi nici acum, nimeni nu ştia şi nu ştie dacă brăţara este o comoară arheologică.

Obiectul nu a fost expertizat nici până în ziua de azi. Dacă se confirmă că face parte din patrimoniul naţional, dâmboviţeanul ar putea să primească 45% din valoarea brăţării

"Iniţial am crezut că e o sârmă. Să ţin un obiect atât de vechi în mână e uau. Să simţi istoria cum s-ar spune. Cel mai mult şi cel mai mult îmi doresc ca brăţara să fie un obiect istoric şi să fie depusă la muzeu la Târgovişte", a spus Eugen Constantin, bărbatul care a găsit brăţara.





Eugen este din satul Brâncoveanu, comuna Odobeşti, judeţul Dâmboviţa. Aventura lui a început în primăvara acestui an, când a găsit, într-un bulgăre de bălegar, o brăţară.

"Primul lucru pe care l-am văzut a fost capul de şarpe. Am sunat pe la diferite instituţii: muzee istorie, am sunat şi pe la Bucureşti, am trimis şi câteva e-mail-uri. Am trimis un e-mail la Ministerul Culturii cum că există posibilitatea să fi găsit un obiect istoric. Le-am specificat: o brăţară dacică", explică el.



Aşa cum spune legea, tânărul a predat brăţara în mai puţin de 72 de ore, în prezenţa unei comisii formate din reprezentanţii mai multor autorităţi. Ulterior, zona în care a fost găsită a fost cercetată de arheologi.

În luna august, în febra jafului din Olanda, povestea brăţării descoperite întâmplător a luat o turnură neaşteptată.

"A venit poliţia criminalistică, cu detectoare de metal să controleze toată curtea, casa. Primul lucru când au intrat în casă: «unde ţineţi aurul? unde ţineţi aurul?». Care aur? Mama mea s-a gândit la cercei, lănţicuri. Au săpat prin curte, prin beciul casei. Înainte aveam maşini la dezmembrat şi eu le-am spus că, în toată curtea asta, cel mai probabil, din metru în metru găsesc câte un şurub", a explicat el.

Eugen a fost audiat tot atunci la IPJ Dâmboviţa.



"M-au întrebat dacă sunt de acord cu testul poligraf, le-am zis că 100%, fără nicio problemă. Nici după percheziţie şi înainte de percheziţie brăţara nu era desigilată. Domnii de la Poliţie căutau brăţări dacice. Nu ştie nimeni dacă asta era dacică", a adăugat el

"A fost ridicată de noi, urmând ca la muzeul Damboviţa să fie expertizată în laborator, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat întrucât, pe bază de ordonanţă, cei de la Bucureşti au ridicat-o", a explicat Radu Alexandru, directorul Direcţiei Judeţene de Cultură Dâmboviţa.

Brăţara este acum în proces de expertizare la Muzeul Naţional de Istorie a României.