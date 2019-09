ECHINOCȚIU DE TOAMNĂ. Începe toamna astronomică. Când se schimbă ora

ECHINOCȚIU DE TOAMNĂ. În 2019, fenomenul astronomic echinocţiul de toamnă are loc la 23 septembrie în emisfera nordică. Reprezintă momentul în care Soarele în mişcarea sa aparentă anuală trece prin punctul de intersecţie a eclipticii cu ecuatorul ceresc, ziua fiind egală cu noaptea în orice loc de pe Pământ. În această zi, în emisfera australă începe primăvara.

ECHINOCȚIU DE TOAMNĂ. Punctul echinoctiului de toamna, numit si „punct autumnal” , se afla pe sfera cereasca la intersectia eclipticii (ce reprezinta proiectia pe sfera cereasca a planului orbitei Pamantului) cu ecuatorul ceresc, pe care Soarele il traverseaza la aceasta data, trecand din emisfera nordica a sferei ceresti in cea sudica. Aflandu-se deci la aceasta data in dreptul ecuatorului ceresc, Soarele va rasari si va apune chiar in punctele cardinale est si vest, durata zilelor fiind astfel egala, indiferent de latitudine, cu cea a noptilor.

ECHINOCȚIU DE TOAMNĂ. Singurele exceptii le intalnim in regiunile polare, in zona Polului Nord incepand lunga noapte polara, iar in cea a polului sud Soarele ivindu-se deasupra orizontului, timp de 6 luni, pana la momentul echinoctiului de primavara. De altfel, in emisfera sudica a Pamantului, data de 22 septembrie marcheaza inceputul primaverii.

Potrivit Observatorului Astronomic Amiral Vasile Urseanu, momentul echinoctiului de toamna 2018, in Romania, este 23 septembrie, ora 4:54.

ECHINOCȚIU DE TOAMNĂ . CÂND SE SCHIMBĂ ORA. Sistemul orei de vară şi de iarnă presupune o ajustatare cu o oră a ceasurilor în fiecare primăvară şi toamnă. La ora de vară, ceasul de dă înainte cu o oră (ora 3:00 devine ora 4:00), în timp ce la ora de iarnă operațiunea e inversă, ceasurile se dau înapoi cu o oră și ora 4:00 devine ora 3:00

Trecerea la ora de iarnă 2019, care este ora standard, se va face în ultimul weekend din luna octombrie, adică în noaptea de 26 spre 27 octombrie, când ceasurile se dau înapoi cu o oră, ora 4:00 devenind ora 3:00.

În perioada orei de iarnă, diferenţa dintre ora oficială a României şi Timpul Universal (GMT) va fi de două ore (față de trei ore când e ora de vară).