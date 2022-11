Antena 3 CNN › Actualitate › Economia "verde" a UE, discutată "cu ușile închise" Economia "verde" a UE, discutată "cu ușile închise"

Friends of Europe, unul dintre cele mai importante think-tank-uri din Europa, a organizat un eveniment „cu ușile închise”, în seria „What the Chief Says”. La eveniment a participat și Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS), membru al Friends of Europe.

Sursa foto: Facebook | Facias - Fundatia pentru Apararea Cetatenilor Impotriva Abuzurilor Statului

de Georgiana Adam 16 Noi 2022 • 11:58

Evenimentul a oferit membrilor oportunitatea exclusivă de a se angaja direct într-o conversație cu un factor decizional senior dintr-o instituție europeană sau guvern și de a ajunge în centrul unei probleme de politică europeană curentă. Gazda evenimentului cu tema "O tranziție verde echitabilă și o Uniune competitivă: impozitare echitabilă și eficientă pentru o nouă eră" a fost doamna Maria Elena Scoppio, director pentru Impozitare Indirectă și Administrare Fiscală la Direcția Generală Fiscalitate și Uniuni Vamale a Comisiei Europene (DG TAXUD). Dintre participanții la eveniment amintim pe dl. Mario Monti, fost comisar european cu două mandate și fost prim-ministru al Italiei, dna. Elena Scaroni, director de politici al LightingEurope, dl. Dharmendra Kanani, director operațiuni și purtător de cuvânt Friends of Europe, dl. Ulrich Adam, director general SpiritsEurope. Pactul verde european, care vizează transformarea Uniunii Europene într-o economie modernă, eficientă din punct de vedere al resurselor și competitivă, a fost completat recent de strategia REPowerEU pentru a aborda provocările războiului Rusia-Ucraina și a asigura independența energetică față de Rusia. În acest context a fost analizat și discutat modul în care politicile fiscale, împreună cu măsurile de reglementare, vor modela tranziția verde a Uniunii Europene, asigurându-ne totodată că tranziția este justă din punct de vedere social și că UE rămâne competitivă.