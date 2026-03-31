A început înscrierea la clasa pregătitoare 2026/2027. Acte necesare. Unde se depune dosarul

A început înscrierea la clasa pregătitoare 2026/2027

În fiecare an, mulți părinți din România se pregătesc pentru un moment important: înscrierea copilului la clasa pregătitoare. Pentru anul școlar 2026/2027, procesul a început oficial, iar informațiile corecte cresc șansele obținerii unui loc la școala dorită.

Copiii care împlinesc 6 ani până la 31 august 2026 inclusiv trebuie înscriși în clasa pregătitoare. Cei născuți între 1 septembrie și 31 decembrie 2026 pot fi înscriși doar cu o recomandare specială, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

Înscrierile la clasa pregătitoare 2026/2027 se fac între 31 martie și 6 mai

Calendarul oficial pentru înscrierea în învățământul primar, aprobat de Ministerul Educației, stabilește clar perioadele esențiale. Prima etapă principală de înscriere la clasa pregătitoare 2026/2027 se desfășoară între 31 martie și 6 mai 2026. În acest interval, părinții sau tutorii legali pot completa cererile-tip de înscriere, fie online, fie direct la unitatea de învățământ dorită.

Procesul include completarea cererii, depunerea sau transmiterea ei împreună cu documentele necesare și validarea fișelor generate de aplicația informatică a Ministerului Educației. Este important ca părinții să acționeze rapid, întrucât locurile la școlile populare se ocupă repede.

Pe 12 martie 2026 au fost afișate circumscripțiile școlare și planul de școlarizare (numărul de clase pregătitoare) la fiecare școală și pe site-urile inspectoratelor școlare județene.

Pentru copiii care împlinesc 6 ani între 1 septembrie și 31 decembrie 2026, perioada pentru solicitarea și obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare a fost 16-30 martie 2026. Recomandarea se eliberează de grădiniță (dacă frecventează) sau de CJRAE/CMBRAE după evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatică.

După 6 mai urmează procesarea cererilor (6-11 mai), afișarea listelor cu copiii înmatriculați (21 mai) și, dacă rămân locuri libere, a doua etapă de înscriere. Respectarea calendarului înscriere clasa pregătitoare 2026/2027 este esențială pentru a evita respingerea dosarului sau pierderea priorității la școala de circumscripție.

Mulți părinți aleg școala de circumscripție pentru că oferă prioritate automată, dar se poate opta și pentru alte unități, cu condiția să îndeplinească criteriile de departajare (frați/surori la aceeași școală, criterii generale sau specifice stabilite de unitate).

Acte necesare pentru înscrierea la clasa pregătitoare

Pregătirea dosarului este una dintre cele mai importante etape. Actele necesare pentru înscrierea la clasa pregătitoare 2026/2027 sunt standardizate la nivel național. Iată lista completă, conform metodologiei Ministerului Educației:

Cerere-tip de înscriere – se completează online pe platforma inscriere.edu.ro sau direct la secretariatul școlii. Atenție: completarea online nu înlocuiește validarea fizică!

Copie și original după certificatul de naștere al copilului.

Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal care face înscrierea. Dacă părinții sunt divorțați, se adaugă hotărârea judecătorească definitivă privind exercitarea autorității părintești și stabilirea locuinței minorului.

Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare – obligatorie doar pentru copiii care împlinesc 6 ani între 1 septembrie și 31 decembrie 2026. Fără această recomandare, înscrierea nu este posibilă pentru această categorie.

Declarație pe propria răspundere a părintelui (se completează de obicei la școală sau se atașează la cerere).

Alte documente, după caz: adeverințe care atestă criterii generale (certificat de handicap, situație de orfan etc.) sau criterii specifice ale școlii (dacă solicitarea depășește numărul de locuri).

Unele școli pot cere și dosar plic de carton sau alte dovezi (cum ar fi dovada adresei de domiciliu pentru circumscripție), dar documentele de bază rămân cele menționate. Toate copiile se depun în copie simplă, iar originalele se prezintă pentru verificare.

Dosarul incomplet duce la invalidarea cererii.

Dosarul se poate depune la școală sau online

Una dintre întrebările frecvente este: unde se depune dosarul pentru clasa pregătitoare? Răspunsul este clar – sunt două opțiuni principale, dar cu o precizare importantă.

Se poate completa cererea online pe platforma oficială inscriere.edu.ro. Acest lucru economisește timp, întrucât datele se precompletează și sunt duse la școală deja generate. Totuși, depunerea efectivă și validarea dosarului se fac la unitatea de învățământ aleasă. Nu se poate finaliza înscrierea doar online, este obligatorie prezentarea fizică cu actele originale pentru validarea fișei de înscriere.

De asemenea, cererea se poate completa direct la secretariatul școlii, odată cu depunerea dosarului complet. Mulți părinți preferă această variantă pentru a clarifica imediat eventualele întrebări cu personalul școlii.

Dosarul se depune/transmite la școala la care se solicită înscrierea (prima opțiune din cerere). Dacă este aleasă o școală din afara circumscripției, trebuie atașate documente pentru criteriile de departajare.

Procesul este digitalizat parțial: aplicația informatică generează fișa, dar validarea umană rămâne esențială. După depunere se primește confirmare, iar listele se afișează ulterior.

Înscrierea la clasa pregătitoare 2026/2027 reprezintă un pas important în viața copiilor. Clasa pregătitoare îi adaptează pe cei mici la mediul școlar prin activități diverse care le dezvoltă abilități sociale, cognitive și emoționale.