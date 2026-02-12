Copii care pot fi înscriși la grupa pregătitoare în 2026. Câți ani trebuie să aibă

Copii care pot fi inscrisi la grupa pregatitoare in 2026 FOTO: Getty Images

Înscrierea copiilor la grupa pregătitoare în 2026 vine cu reguli clare privind vârsta și condițiile de admitere. Părinții trebuie să știe exact câți ani trebuie să aibă cei mici pentru a începe școala și în ce situații pot fi acceptați și copiii care nu au împlinit încă 6 ani până la termenul limită.

Iată care sunt criteriile de înscriere și ce opțiuni există pentru anul școlar 2026–2027.

În general, regula de bază este legată de împlinirea vârstei de 6 ani până la o anumită dată. Totuși, există și situații speciale în care copiii mai mici pot fi înscriși, dacă îndeplinesc anumite condiții.

Grupa pregătitoare este parte a învățământului primar și are rolul de a face tranziția de la grădiniță la școală cât mai ușoară. În această etapă, copiii învață prin joc, activități interactive și exerciții adaptate vârstei, dezvoltându-și abilitățile sociale, emoționale și cognitive.

Copiii care împlinesc 6 ani până la data de 31 august trebuie înscriși la școală

Conform regulilor aplicate în ultimii ani, copiii care împlinesc 6 ani până la data de 31 august 2026 trebuie înscriși obligatoriu în învățământul primar, la grupa pregătitoare. Aceasta este regula generală privind vârsta de înscriere la școală în România.

Astfel, dacă un copil este născut între 1 septembrie 2019 și 31 august 2020, iar până la 31 august 2026 împlinește 6 ani, părinții au obligația legală de a-l înscrie în clasa pregătitoare. Învățământul primar este obligatoriu, iar nerespectarea acestei prevederi poate atrage sancțiuni.

Înscrierea la grupa pregătitoare în 2026 se va face în două etape, așa cum s-a întâmplat și în anii anteriori. Calendarul a fost anunțat de Ministerul Educației, fiind vorba de un proiect supus deocamdată consultării publice.

Părinții trebuie să depună o cerere-tip de înscriere, fie online, fie direct la unitatea de învățământ dorită, însoțită de documentele necesare. Printre acestea se numără:

certificatul de naștere al copilului (copie și original);

cartea de identitate a părintelui sau tutorelui legal;

recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare (dacă este cazul);

alte documente solicitate de școală.

De regulă, copiii sunt arondați la școala de circumscripție, adică unitatea de învățământ aflată în apropierea domiciliului. Totuși, părinții pot opta și pentru o altă școală, în limita locurilor disponibile.

Este important de menționat că grupa pregătitoare face parte din ciclul primar, iar copiii înscriși vor avea statut de elevi. Programul poate fi de tip tradițional sau „Școală după școală”, în funcție de oferta unității de învățământ.

Calendarul înscrierii în clasa pregătitoare pentru anul școlar 2026-2027 - proiect

Pregătirea înscrierii în învățământul primar

12 martie 2026: Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar.

În perioada 31 martie - 6 mai 2026:

Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/reprezentanți legali, online sau la școala la care solicită înscrierea copiilor;

Depunerea/transmiterea cererilor-tip de înscriere la școală la care se solicită înscrierea copiilor;

Validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică.

6 mai - 11 mai 2026 - Prima etapă de înscriere în învățământul primar

În această perioadă are loc: Procesarea de către Comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar a cererilor‑tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție.

13 mai – 20 mai 2026: Procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile‑tip de înscriere și din documentele depuse /transmise de părinți /tutori legal instituiți /reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere.

21 mai 2026: Afișarea în unitățile de învățământ și pe site‑ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

22 mai 2026 - A doua etapă de înscriere în învățământul primar

Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site‑ul inspectoratului școlar, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar.

25 mai - 29 mai 2026: Depunerea /transmiterea cererii‑tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

2 iunie - 8 iunie 2026: Validarea cererilor‑tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.

9 iunie - 15 iunie 2026:

Procesarea la nivelul unităților de învățământ a cererilor‑tip de înscriere depuse de părinți /tutori legal instituiți/reprezentanți legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile;

Completarea în aplicația informatică a datelor din cererile‑tip de înscriere pentru candidații înscriși în această etapă.

16 iunie 2026: Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

01 - 04 septembrie 2026:

Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților / tutorilor legal instituiți / reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la o unitate de învățământ.

Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului.

Cum pot fi înscriși la grupa pregătitoare copiii mai mici

O altă situație frecvent întâlnită este cea a copiilor care nu împlinesc 6 ani până la 31 august 2026, dar o fac în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2026. În aceste cazuri, înscrierea la grupa pregătitoare nu este automată, însă este posibilă, în anumite condiții.

Pentru copiii care împlinesc 6 ani după 31 august 2026, părinții pot solicita înscrierea în clasa pregătitoare dacă micuții sunt considerați pregătiți pentru școală. În general, este necesară o evaluare a dezvoltării psihosomatice.

Această evaluare este realizată de specialiști din cadrul centrelor județene de resurse și asistență educațională (CJRAE) sau al municipiului București. În urma evaluării, se eliberează o recomandare scrisă, care atestă dacă elevul este pregătit pentru a începe școala.

În cazul copiilor care au frecventat grădinița, educatoarea poate oferi o recomandare privind nivelul de dezvoltare și gradul de maturitate școlară. Pentru copiii care nu au fost înscriși la grădiniță, evaluarea psihosomatică devine esențială.

Părinții trebuie să țină cont de faptul că maturitatea emoțională este la fel de importantă ca dezvoltarea intelectuală. Un copil pregătit pentru grupa pregătitoare trebuie să poată:

respecta reguli simple;

interacționa cu alți copii;

sta concentrat pentru perioade scurte de timp;

manifesta autonomie în activitățile de bază.

Decizia de a înscrie un copil mai mic la grupa pregătitoare în 2026 trebuie luată cu atenție, în interesul superior al copilului. Specialiștii recomandă consultarea educatorilor și a psihologilor înainte de a face acest pas.

În situația în care copilul nu este considerat pregătit pentru școală, acesta poate rămâne la grădiniță încă un an, în grupa mare. Această opțiune nu reprezintă un dezavantaj, ci poate contribui la o dezvoltare mai armonioasă.

Este important de reținut că regulile privind înscrierea la grupa pregătitoare pot suferi mici modificări de la un an la altul. De aceea, părinții trebuie să urmărească anunțurile oficiale ale Ministerului Educației și inspectoratelor școlare pentru a afla calendarul și metodologia aplicabilă în 2026.

În concluzie, copiii care împlinesc 6 ani până la 31 august 2026 trebuie înscriși obligatoriu la grupa pregătitoare, iar cei care împlinesc 6 ani după această dată pot fi înscriși în baza unei evaluări și a unei recomandări.