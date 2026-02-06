Înscrierea în clasa pregătitoare 2026-2027. Ministerul Educației a anunțat propunerea de calendar. Foto: Getty Images

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a supus, vineri, consultării publice procedura şi calendarul înscrierii în clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2026 – 2027 şi propune ca procedurile pentru prima etapă să înceapă în 31 martie, urmând ca, până în 6 mai, să se depună cererile.

”Copilul tău începe şcoala la toamnă? Am lansat în consultare publică proiectul de calendar pentru înscrierea în clasa pregătitoare în anul şcolar 2026 – 2027. Părinţii ai căror copii împlinesc 6 ani până la data de 31 august 2026 inclusiv au obligaţia de a înscrie copiii în clasa pregătitoare”, anunţă, vineri, Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Instituţia precizează că pot fi înscrişi în clasa pregătitoare în baza unei recomandări de înscriere în învăţământul primar, copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2026 inclusiv, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

”Pentru copiii care frecventează grădiniţa recomandarea este eliberată de grădiniţă, în baza unei solicitări adresate de părinţi. Pentru copiii care nu au frecventat grădiniţa sau au revenit din străinătate recomandarea se eliberează de către CJRAE/CMBRAE, în baza unei solicitări adresate de părinţi în acest sens”, au mai precizat odficialii ministerului.

Potrivit acestora, perioada propusă pentru depunerea solicitărilor/evaluare/eliberarea recomandărilor: 16-30 martie 2026.

Părinţii ai căror copii împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie inclusiv care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare sau cei ai copiilor cu un nivel de dezvoltare necorespunzător parcurgerii cu succes a clasei pregătitoare vor fi consiliaţi în vederea înscrierii copiilor la grădiniţă, în grupa mare.

Calendarul propus de minister prevede două etape de înscriere, prima urmând a începe în 31 martie.

Ministerul Educaţiei anunţă că forma finală a Calendarului va fi aprobată în urma analizei feedbackului primit pe adresa de e-mail dedicată consultării publice pentru acest proiect şi după şedinţa Comisiei de Dialog Social (CDS) de la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.