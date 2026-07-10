Acuzații grave în Educație: Elevi lăsați corigenți sau îndemnați să nu susțină Evaluarea Națională ca să nu „strice” media școlii

Elevii cu rezultate slabe ar fi sfătuiți să nu se înscrie la examen. Foto: Getty Images

Unii elevi de clasa a VIII-a cu rezultate slabe ar fi lăsați intenționat corigenți sau îndemnați să nu se prezinte la Evaluarea Națională, pentru ca notele lor să nu afecteze statisticile școlii, a dezvăluit Cornel Sandu, șeful Inspectoratului Școlar Județean Alba.

Declarațiile au fost făcute joi într-o conferință de presă și au fost relatate de Ziarul Unirea.

„Sunt şcoli care lasă corigenţi în clasa a VIII-a pentru a nu strica mediile la Evaluarea Naţională. Şi în mediul rural, şi în mediul urban”, a declarat Cornel Sandu.

Elevii cu rezultate slabe ar fi sfătuiți să nu se înscrie la examen

Potrivit șefului ISJ Alba, problema nu se limitează la elevii lăsați corigenți. În unele școli, copiii care riscă să obțină note mici ar fi sfătuiți să nu se înscrie deloc la Evaluarea Națională.

„Sunt şcoli care recomandă copiilor să nu se prezinte la Evaluarea Naţională, deşi au prioritate la repartiţia naţională cei care susţin examenul, indiferent de medii”, a adăugat Cornel Sandu.

Inspectorul școlar general a explicat că schimbările din sistemul de admitere au redus avantajul de care beneficiau în trecut elevii care susțineau examenul. Toate locurile sunt acum repartizate la liceu, însă cei care participă la Evaluarea Națională continuă să intre primii în procesul de repartizare.

„Acum, acest avantaj nu mai există, pentru că toate locurile sunt la liceu. Nu mai avem locuri la şcoala profesională. Totuşi, prima dată sunt repartizaţi cei care au susţinut Evaluarea Naţională”, a explicat acesta, potrivit Ziarului Unirea.

Doar patru elevi dintr-o clasă de zece s-au înscris la Evaluarea Națională

Cornel Sandu a dat exemplul unei clase cu zece absolvenți, dintre care numai patru s-au înscris la examen. Toți cei patru au promovat, însă ceilalți șase nu au mai participat.

„De ce ceilalţi şase nu s-au înscris? Pentru că li s-a spus: «Lasă, că oricum intraţi şi fără. N-are rost să mai veniţi»”, a afirmat șeful ISJ Alba.

Situația descrisă ridică semne de întrebare asupra modului în care unele școli își raportează rezultatele și asupra presiunilor puse pe elevii cu note slabe. În loc să primească sprijin pentru a participa la examen, aceștia ar putea fi îndepărtați din statisticile finale ale unităților de învățământ.