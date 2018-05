ADMITERE FACULTATE 2018. Peste 7.000 de locuri la buget pentru viitorii studenți

ADMITERE FACULTATE 2018 Universitatea din Bucureşti pune la dispoziţia absolvenţilor de liceu, licenţă şi master, la admiterea din acest an, un număr de peste 7.400 de locuri la buget.



ADMITERE FACULTATE 2018 Potrivit unui comunicat de presă al instituţiei de învăţământ superior, pentru programele de licenţă şi master înscrierile la facultăţile Universităţii din Bucureşti se desfăşoară în perioada 6 - 26 iulie 2018, iar data limită de afişare a rezultatelor este 29 iulie 2018.



ADMITERE FACULTATE 2018 Pentru programele de doctorat, perioada de înscriere este cuprinsă între 3 şi 20 septembrie 2018.



ADMITERE FACULTATE 2018 "Pentru studiile universitare de licenţă, Universitatea din Bucureşti pune la dispoziţie un număr de 4.250 de locuri bugetate. Astfel, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine oferă 446 de locuri, Facultatea de Chimie 134 de locuri, iar Facultatea de Filosofie, 98. De asemenea, Facultatea de Fizică pune la dispoziţia candidaţilor un număr de 129 de locuri, Facultatea de Drept 273 de locuri, iar Facultatea de Istorie 185 de locuri", se arată în comunicat.



ADMITERE FACULTATE 2018 Totodată, pentru candidaţii la studii universitare de master, Universitatea din Bucureşti oferă un număr de 2.865 de locuri bugetate.



ADMITERE FACULTATE 2018 Dintre acestea, 345 sunt oferite de Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, 130 de Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, iar 259 de Facultatea de Litere. În plus, Facultatea de Geografie pune la dispoziţia candidaţilor un număr de 257 de locuri, Facultatea de Matematică şi Informatică 181 de locuri, iar Facultatea de Administraţie şi Afaceri 181 de locuri.



ADMITERE FACULTATE 2018 Informaţii detaliate cu privire la admiterea la programele de licenţă şi master pot fi consultate pe website-ul dedicat admiterii la Universitatea din Bucureşti: www.admitere.unibuc.ro.



ADMITERE FACULTATE 2018 "În ceea ce priveşte programele de studii universitare de doctorat, amintim faptul că perioada de înscriere este cuprinsă între 3 - 20 septembrie 2018. Pentru cei care doresc să candideze la una dintre şcolile doctorale, Universitatea din Bucureşti pune la dispoziţie un număr de 288 de locuri bugetate, dintre care 144 cu bursă.



ADMITERE FACULTATE 2018 Pentru a veni în sprijinul candidaţilor, Universitatea din Bucureşti le oferă cazare gratuită în căminul "Leu C", în limita locurilor disponibile, pentru 3 nopţi. Cazarea va fi posibilă în baza prezentării, la administraţia căminului, a legitimaţiei de concurs şi a actului de identitate", afirmă UB.



ADMITERE FACULTATE 2018 Universitatea din Bucureşti susţine că va comunica periodic informaţii cu privire la calendarul, numărul de locuri, precum şi situaţia înscrierilor.