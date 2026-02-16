Burse pentru studenții străini: MAE a lansat programul pentru cetăţeni străini din statele non-UE. Unde și până când se depun dosarele

<1 minut de citit Publicat la 17:17 16 Feb 2026 Modificat la 17:17 16 Feb 2026

Guvernul României acordă burse studenților străini din statele non-UE. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a lansat, luni, programul anual de burse oferite de Guvernul României studenților străini din statele non-UE pentru anul universitar 2026-2027, potrivit Agerpres.

Programul este derulat prin intermediul MAE şi finanţat din bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, având ca obiectiv dezvoltarea şi aprofundarea pe termen lung a relaţiilor bilaterale cu statele de provenienţă ale studenţilor, precum şi promovarea mai eficientă a instituţiilor de învăţământ superior din România la nivel internaţional.

Depunerea candidaturilor se realizează prin intermediul platformei online StudyInRomania, gestionată de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), prin crearea unui cont individual.

Mai multe informaţii despre program - condiţiile de eligibilitate, nivelurile de studii acoperite şi documentele necesare - sunt disponibile atât pe platforma StudyInRomania, cât şi pe site-ul MAE, la secţiunea Burse oferite cetăţenilor străini de statul român prin MAE.

Candidaţii interesaţi de programul de burse pentru anul universitar 2026-2027 pot accesa platforma online pentru depunerea dosarelor.

Aplicaţiile individuale pot fi încărcate pe platformă în perioada 16 februarie - 31 martie, iar rezultatele selecţiei vor fi anunţate în jurul datei de 15 iulie.