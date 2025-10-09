Cât costă mâncarea la cantina de studenți în București. Reacția unui tânăr la prețul unui meniu cu ciorbă și felul doi a ajuns virală

Prețurile la mâncare în cantinele studențești îi iau prin surprindere pe tineri. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta/ Zuma Press/ Octavio Jones

Prețurile la cantinele studențești îi iau prin surprindere pe tineri. Un student de la ASE a povestit pe reţelele sociale cât a plătit pentru un meniu copios. Clipul a devenit viral.

Un student de la Academia de Studii Economice din București a devenit viral pe TikTok după ce a postat un videoclip în care prezintă meniul cantinei universitare, împreună cu prețul plătit pentru masa de prânz. Tânărul s-a declarat încântat de porțiile primite și de suma achitată.

În videoclip, studentul își arată prânzul, format dintr-o ciorbă, piure cu cotlet de porc și o chiflă – o masă consistentă, după cum o descrie chiar el. Pentru toate acestea, a plătit 20 de lei și a spus că este foarte mulțumit de „afacerea” făcută. Totodată, a menționat că meniul este destul de variat și i-a prezentat și colegilor săi opțiunile disponibile.

„Uitați aici, ASE-ul își face datoria. Deci avem așa, o ciorba, un piure cu cotlet de porc. Bam, frumos, aici o chifla. Mămăligă cu cârnăciorii, castraveți. 20 de lei! ASE-ul își face datoria”, spune tânărul.

Însă nu toată lumea a fost la fel de impresionată. Clipul a generat o avalanșă de reacții în secțiunea de comentarii, unde părerile au fost împărțite. În timp ce unii au fost de acord că prețurile sunt rezonabile pentru ceea ce se oferă, alții au considerat că mesele de la cantină au devenit mult prea scumpe față de anii trecuți.

Comentariile nu au întârziat să apară:

„Pe vremuri, cu 20 de lei plăteam toate porțiile de la masă… Ciorba era 1,5 lei, piureul 3 lei cu piept sau ceafă de porc.”

„Mult! Cât te costă trei mese pe zi? Plus cazare? Ar trebui să fie gratuite!”

„Astea costau 8 lei acum câțiva ani și nu exagerez!”

„Eu când eram student, la Filosofie, mergeam la cantina de la Drept. Cu 10 lei mâncam trei feluri de mâncare.”