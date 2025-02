Ce înseamnă verbul „a achiesa” și cum îl folosim corect?

Verbul „a achiesa”, intrat în română din franceză şi foarte popular azi sub influenţa englezei, şi-a depăşit apariţiile din domeniul juridic şi apare acum peste tot. În discursul politicienilor, în presă, în conversaţiile de zi cu zi, toată lumea achiesează la ceva. Vedem ce înseamnă, cum a evoluat şi cum îl folosim corect.

A ACHIESA e un verb intranzitiv, livresc. A accepta condițiile dintr-o acțiune juridică. A renunța la atacarea unei hotărâri judecătorești.

(fr. acquiescer)

Chiar dacă, potrivit DEX, a achiesa exprimă acordul, adeziunea doar în cadrul unei proceduri juridice, verbul s-a răspândit pentru numeroase situaţii în care e exprimat acordul. A adera la o decizie oficială, dar şi la o opinie, la o cerere, la o idee, la o propunere.

fr. acquiescer = a fi în asentimentul cuiva; a răspunde afirmativ la o cerere; (jur.) a fi de acord cu un act, a adera, a subscrie; în domeniul intelectual şi moral, a-şi manifesta adeziunea printr-un angajament total.

eng. acquiesce = a accepta ceva fără discuţii, chiar dacă nu eşti în realitate de acord cu asta.

Exemple

Sebastian Burduja, citat de evenimentulzilei.ro:

Ceea ce a apărut nou pe piața gazelor este inițiativa la care și România a achiesat astăzi: să interzicem importurile de gaz natural lichefiat din Rusia în Uniunea Europeană.

Articol in ziarul Adevărul: Într-o comună din Gorj, Vestigii romane vechi de două milenii, sunt distruse an de an de proprietarii terenului, care ară cu tractoarele. Arheologul explică: „Acest sit arheologic nu are o soartă prea bună. După 1990, oamenii și-au revendicat pământurile, deși am insistat și la primărie să fie declarată rezervație arheologică. Primăria nu a achiesat la dorințele noastre. În fiecare an se ară și se scot artefacte de epocă romană de către localnici."

După mai multe căsătorii eșuate, Andreea Marin a concluzionat ce este de fapt mariajul. Vedeta a achiesat la părerea tatălui său, care spunea că este o loterie.