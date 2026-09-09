Complexul Educaţional "Laude-Reut" sărbătoreşte 30 de ani de educaţie şi performanţă. Elevii au pornit într-un nou capitol al poveştii

Complexul Educaţional "Laude-reut" sărbătoreşte 30 de ani de educaţie şi performanţă. Sursa foto: captură video

Primul clopoțel a sunat astăzi, iar curțile școlilor s-au umplut din nou de emoție, zâmbete și bucuria revederii. La Laude-Reut, noul an școlar a început într-un moment special, când școala sărbătorește 30 de ani de educație și performanță, alături de generații de elevi, profesori și părinți. Cu emoții noi, planuri măreţe și multe visuri, elevii pornesc astăzi într-un nou capitol al poveștii Laude-Reut.

Așa a început prima zi de școală la Laude-Reut: cu emoții, zâmbete și bucuria revederii. Pentru unii, a fost primul pas într-o nouă aventură, pentru alții, întoarcerea într-un loc deja plin de amintiri şi cu povești noi care abia așteaptă să fie scrise.

"Noul an şcolar începe într-un ceas bun, cu felicitări, continuarea rezultatelor extraordinare de anul trecut şi anul acesta. Anul acesta să fie şi mai bun", a declarat Tova Ben-Nun Cherbis, președinte Complexul Educaţional Laude Reut.

"Evident că am emoţii, chiar şi în clasa a 11-a am. Eu sunt aici din grupa mică. În fiecare an parcă sunt din ce în ce mai emoţionat, cresc şi stiu că se apropie finalul", a spus Sasha.

"Am emoţii chiar multe, mai multe decât ar trebui să am, de fapt, dar toate sunt pozitive. Îmi doresc ca acest an să-mi aducă multă plăcere intelectuală, în special în situaţia în care voi avea BAC-ul şi sunt sigură ca va fi totul bine", a afirmat şi Sofia.

Elevii, încurajați să fie creativi, curioși și implicați

Elevii sunt încurajați să fie creativi, curioși și implicați în proiecte care îi ajută să evolueze, iar rezultatele lor confirmă performanța construită de "Laude-Reut" în cei 30 de ani de educație și excelență.

"Anul acesta avem multe provocări, să consolidăm ce am făcut anul trecut şi tare mă bucură că alevii de la liceu şi gimnaziu vin cu iniţiativă creativă şi e ceva frumos. Şi avem profesori creativi", a afirmat Tova Ben-Nun Cherbis, președinte Complexul Educaţional Laude Reut.

"Pentru mine, cei 30 de ani de excelenţă ai Complexului Educaţional Laude Reut reprezintă o adevărată transformare şi sunt sigură că peste 30 de ani de acum vom ajunge la un grad de excelenţă nemaipomenit", a mai spus Sofia.

Iar performanța nu rămâne doar la nivel de proiecte și experiențe: pentru al 17-lea an la rând, absolvenții Laude-Reut au reușit să obțină 100% promovabilitate la Bacalaureat. Sunt rezultate care arată, încă o dată, calitatea procesului educaţional.