Concurs online de cultură generală pentru elevi

Prin participarea la Concursul Aristotel Online, elevii își pot testa cunoștințele de cultură generală, capacitatea de a rezolva probleme de logică și matematică cu nivel ridicat de dificultate, dar și creativitatea.

Iana este unul dintre cei peste 2000 de elevi care au participat deja la acest concurs. Deși concursul are un grad de dificultate ridicat, ea a obținut punctajul maxim!

”Pentru mine concursul Aristotel Online nu a fost atât de greu, dar a trebuit să gândesc la acele exerciții, nu le poți rezolva imediat, trebuie sa gândești”, a declarat Iana Alexiu.

Ea a ales să participe și la proba opțională de creativitate.

”A trebuit să răspund prin orice formă de artă la întrebarea: ”Ce se află între soare și pământ?” A fost foarte bine, am putut să fac orice am vrut eu, am putut să mă exprim liber”, a completat ea.

Pentru a câștiga premiul de participare, elevii trebuie să parcurgă fiecare subiect și să obțină un punctaj cât mai mare. Ei sunt încurajați atât de către părinți, dar și de către profesori, să participe la acest concurs.

”Ne place foarte mult acest concurs. Și anul trecut am participat la concursul Aristotel, dar din bănci, și ne bucurăm că anul acesta cei de la Fundație s-au gândit să facă concursul online, ca să putem participa. Iar copiii deja s-au înscris și au susținut acest concurs. Sperăm să luăm și premii”, a declarat doamna Georgeta Șerban, Profesor Învățământul Primar, Școala Gimnazială ”Tudor Arghezi”, București.

Înscrierile la acest concurs se pot face până pe 10 iunie 2020.

Pentru înscriere, elevii trebuie să acceseze pagina concursului: https://www.fundatiadanvoiculescu.ro/concursul-national-interdisciplinar-aristotel/