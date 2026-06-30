Două medalii de aur şi două de argint pentru echipa României, la Balcaniada de Fizică de la Istanbul

1 minut de citit Publicat la 14:26 30 Iun 2026 Modificat la 14:26 30 Iun 2026

Elevii români au obţinut două medalii de aur şi două de argint la Balcaniada de Fizică din 27-30 iunie, de la Istanbul, la care au participat echipe din 13 ţări. FOTO Facebook Ministerul Educatiei

Elevii români au obţinut două medalii de aur şi două de argint la Balcaniada de Fizică din 27-30 iunie, de la Istanbul, la care au participat echipe din 13 ţări.

Premiul I absolut și medalia de aur, cu punctaj maxim: 100/100 de puncte au obținut Toncu Vlad, de la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, București, și Păuleț Robert Cătălin, de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică, București.

Buzea Luca Mihai, de la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” și Bautu Vlad Andrei, de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Constanța, au obținut medalia de argint.

Liderii echipei României sunt profesorii Adriana Radu, de la Colegiul Național „Mihai Viteazul” Ploiești, și Costin Ionuț Dobrotă, de la Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Oneștim, în timp ce Sebastian Popescu, de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, este membru al Comitetului Științific, a informat Ministerul Educației.

Competiția s-a desfășurat în perioada 27-30 iunie 2026, în Turcia, la Istanbul, cu participarea a 13 țări.

La nivelul Ministerului Educației și Cercetării, coordonarea olimpiadei a fost asigurată de Direcția Olimpiade, Concursuri, Parteneriate și Educație Extracurriculară, prin prof. Elisabeta Ana Nagy, inspector MEC.

"Ministerul Educaţiei şi Cercetării sprijină participarea loturilor naţionale ale ţării noastre la olimpiadele internaţionale prin acoperirea taxelor de participare şi a costurilor deplasărilor, diurnă aferentă zilelor de şedere, precum şi în organizarea şi desfăşurarea etapelor ce preced olimpiadele internaţionale - etapele locale/ judeţene/ municipale şi naţionale ale acestor competiţii", precizează instituţia.