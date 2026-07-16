Echipa de robotică FIRST Tech Challenge a Colegiului „Tudor Vianu” din București participă la Canadian Rockies Premier Event KDays

Echipa ViCyber a Colegiului Național de Informatică „Tudor Vianu”

Echipa de robotică FIRST Tech Challenge (FTC) a Colegiului Național de Informatică „Tudor Vianu” din București, participă la Canadian Rockies Premier Event KDays. Evenimentul are loc în perioada 24 – 26 iulie 2026 la Edmonton Expo Centre din Alberta, Canada. Elevii au obținut în actualul sezon competițional premiul pentru cel mai bine programat robot la etapa Regională SUD a României și doborârea recordului european de la momentul respectiv.

„Echipa ViCyber a Colegiului Național de Informatică „Tudor Vianu” participă la prestigioasa competiție internațională de robotică Canadian Rockies Premier Event, desfășurată în Edmonton, Canada. Calificarea noastră la acest concurs se datorează rezultatelor obținute în actualul sezon competițional: premiul pentru cel mai bine programat robot la etapa Regională SUD a României și doborârea recordului european de la momentul respectiv.

Echipa noastră este formată din 15 elevi și beneficiază de sprijinul unei comunități de peste 30 de voluntari, care contribuie în domenii precum proiectarea 3D, mecanica, programarea, marketingul și organizarea activităților educaționale.

Scopul nostru la această competiție, la care vor participa 48 de echipe din 14 țări, este, bineînțeles, să câștigăm și să demonstrăm la nivel internațional rezultatele muncii depuse pe parcursul întregului an.

Participarea implică și un efort logistic și financiar important, care include transportul, cazarea și costurile de participare. Ținem să subliniem că nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil fără ajutorul profesorilor, sponsorilor și părinților noștri”, se arată într-un comunicat transmis de echipa ViCyber.