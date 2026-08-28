Elevii români au obținut nouă medalii la Olimpiada Internațională „Științele Pământului” din Italia

<1 minut de citit Publicat la 16:25 28 Aug 2026 Modificat la 16:25 28 Aug 2026

Dintre cele nouă medalii obținute de elevii români, patru sunt de aur. Sursă foto: Facebook- Ministerul Educației

Elevii români au obținut patru medalii de aur, două de argint și trei de bronz la probele individuale și pe echipe ale Olimpiadei Internaționale „Științele Pământului” (IESO), care s-a desfășurat în perioada 20 - 27 august în Italia, la Torino, a informat vineri Ministerul Educației și Cercetării, scrie Agerpres.

La probele individuale au obținut medalii elevii Alexandru Niță-Dominte de la Colegiul Național 'Ferdinand I' Bacău - argint și Victor-Andrei Păun de la Colegiul Național 'Mihai Viteazul' Ploiești - bronz.

La probele desfășurate pe echipe au obținut medalii de aur elevii Denisa-Georgina Banu, Colegiul Național 'Bogdan Petriceicu Hașdeu', și Victor-Andrei Păun, alături de coechipierii lor.

Alexandru Niță-Dominte a obținut medalia de argint alături de echipa sa, iar Alexandru-Ioan Jicu, Colegiul Național 'Gheorghe Vrânceanu', medalia de bronz alături de echipa sa.

La concursul de postere realizate în echipe internaționale au obținut medalii Alexandru-Ioan Jicu și Victor-Andrei Păun - aur, iar Alexandru Niță-Dominte - bronz.

Lotul României a fost însoțit de Cătălina Șerban, inspector școlar pentru geografie în Capitală, și Roxana Diaconu, profesoară de geografie la Colegiul Național 'Gheorghe Lazăr' București.

La nivelul Ministerului Educației și Cercetării, coordonarea olimpiadei a fost asigurată de inspectoarea Mihaela Florina Alexandru.