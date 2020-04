Elevii sunt nemulțumiți de modul în care se desfășoară cursurile online

Aceștia mai spun că multe cadre didactice, care susțin cursuri online, ignoră cu desăvârșire recomandările Ministerului Educației și Cercetării.

Conform sursei citate, deși atât Ministerul Educației și Cercetării, cât și Inspectoratul Școlar Județean Constanța au transmis către școlile din județ note interne privind modalitatea în care trebuie să se desfășoare orele online, „nu puține sunt cazurile în care elevii primesc, în această perioadă, un volum nejustificat de teme, note sau chiar absențe”.

Reprezentanții elevilor susțin că orele în spațiul virtual nu substituie recuperarea fizică a cursurilor, iar profesorilor le este interzis să predea noi conținuturi în perioada aceasta, să noteze elevii sau să îi oblige să participe la ore.

„Aceste cursuri ar trebui să aibă doar caracter recapitulativ, de consolidare a informațiilor dobândite până acum, nicidecum să reprezinte o metodă prin care cadrele didactice să predea lecțiile incluse în programa școlară, însă nefinalizate la momentul închiderii unităților de învățământ. Am întâlnit cazuri în care elevii primeau temă de scris 20 de pagini de pe o zi pe alta, sub amenințarea notelor mici pe care profesorii le vor acorda după întoarcerea la școală. Este regretabil că, în loc să profităm de această perioadă pentru a consolida informațiile dobândite până acum, suntem nevoiți să facem față la un volum exorbitant de teme, sub amenințarea unor măsuri coercitive.”, a declarat președintele Consiliului Județean al Elevilor Constanța, Silviu Morcan.