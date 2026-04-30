Evaluarea Națională 2026. Testările la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a se vor desfășura în perioada 12 - 28 mai

<1 minut de citit Publicat la 15:00 30 Apr 2026 Modificat la 15:24 30 Apr 2026

Testele pentru clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a de la Evaluarea Națională 2026 vor fi organizate în perioada 12 - 28 mai, prevede calendarul aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Testele vizează evaluarea cunoştinţelor şi a deprinderilor dobândite în şcoală şi includ şi itemi pentru evaluarea nivelului de alfabetizare funcţională al elevilor.

De asemenea, rezultatele obţinute la aceste testări nu se afişează/nu se comunică public şi nu se înregistrează în catalogul clasei decât dacă părintele solicită în scris consemnarea lor în acest caz, punctajele sunt echivalate în calificative/note.

Rezultatele sunt valorificate prin informarea elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate şi prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare.

Durata alocată rezolvării testelor de evaluare:

45 de minute pentru fiecare test administrat la EN II;

60 de minute pentru fiecare test administrat la EN IV şi la EN VI.

„Sălile în care se susţine EN-II-IV-VI sunt, de regulă, sălile în care elevii îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit. Testele de la EN-II-IV-VI se evaluează în cadrul unităţii de învăţământ de către cadrele didactice din respectiva unitate”, precizează sursa citată.