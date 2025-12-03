În 2026 se va face „o ordine mult mai clară” în competiții și regulamente, anunță Daniel David: „Am trecut de furtuna fiscal-bugetară”

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David. Sursa foto: Agerpres Foto

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a declarat miercuri că anul viitor se va face „o ordine mult mai clară” în diversele competiţii şi regulamente, astfel încât cei care reprezintă România la concursurile şi olimpiadele internaţionale şi câştigă premii să fie recompensaţi, potrivit Agerpres.

„Cred că anul viitor va trebui să facem ordine mult mai clară în diversele competiţii care există, în diversele regulamente pe care le avem, pentru că toţi cei care reprezintă România, indiferent de forma prin care ajung acolo, şi câştigă premii trebuie să fie într-o formă sau alta onoraţi şi vom avea grijă prin regulamentele de anul viitor”, a afirmat ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, prezent la '„Gala olimpicilor internaţionali” - festivitate de premiere a elevilor laureaţi la olimpiadele internaţionale pe discipline şcolare desfăşurate în anul 2025, a profesorilor care i-au pregătit şi a unităţilor de învăţământ în care elevii studiază.

„Am reuşit să trecem de furtuna fiscal-bugetară”

El a subliniat că anul acesta a fost unul complicat atât pentru ţară, cât şi pentru sistemul de educaţie şi cercetare, însă odată stabilizat sistemul, anul viitor „vor fi corectate” lucrurile care ar fi trebuit modificate în acest an.

„După o criză fiscal-bugetară şi o criză politică în prima jumătate a anului, inevitabil şi sistemul nostru de educaţie şi cercetare a fost afectat. Cu toate acestea, am reuşit să trecem de furtuna fiscal-bugetară şi, din punctul meu vedere, sistemul de educaţie şi cercetare este stabilizat şi din acest moment trebuie să crească. (...)

Odată stabilizaţi, vom încerca să corectăm anul viitor lucrurile pe care a trebuit să le modificăm, să le ajustăm în acest an”, a susţinut Daniel David.

Acesta a reiterat că sistemul de educaţie este un amestec de „lumini şi umbre”.

„Evident că dacă te uiţi la sistemul de educaţie, nu poţi să nu vezi un amestec de lumini şi umbre. Luminile există şi sunt reprezentate de voi, de profesorii pe care îi aveţi, de şcolile din care proveniţi. Evident că avem şi foarte multe umbre în sistem şi cred că ar fi important ca voi să deveniţi repere şi pentru celelalte zone din sistem. (...)

În acest an am reuşit să securizăm aceste premii. Ştiu şi foarte multele nemulţumiri care există, inclusiv nu doar în zona burselor, care au fost afectate de măsurile fiscal-bugetare, sunt şi alţi olimpici care sunt nemulţumiţi, alte competiţii”, a mai spus ministrul Educaţiei şi Cercetării.