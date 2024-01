Sistem revoluționar care va salva viețile pacienților, inventat de un grup de elevi din Cluj: ”A fost o experiență inedită”

Un grup de tineri din Cluj a creat un sistem medical de alerta care ar putea salva vieţile a sute de pacienţi. Elevii au reuşit să termine proiectul revoluţionar în doar 6 luni. Adolescenţii au fost incluşi în proiectul "100 de tineri pentru dezvoltarea României", lansat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Sistemul care îşi propune să fie unul revoluţionar le va permite asistentelor, dar şi infirmierelor să primească rapid alerte de la pacienții din saloane a căror stare de sănătate s-a degradat brusc.

Miruna Brînzei le-a fost mentor tinerilor care au lucrat la proiect

”A fost o experiență inedită și am avut foarte multe de învățat alături de ei.

Deci nu doar ei de la mine, ci și eu de la ei... Am învățat pașii am reușit să facem un prototip destul de bun, dar mai este de lucru. Deci mai este loc în continuare pentru progres.



A fost prima când am fost mentor şi acest lucru o sa aibă un loc special pentru mine, în cariera mea”, a mărturisit Miruna Brînzei, mentor.

Erik Ciotlăuș, Ioana-Daiana Drânda, Dan-Ioan Mustea, Irina Șușca, Alesia Voina, Zágoni Mátyás-Elemér sunt tinerii care au creat primul sistem tech complex, Vital Alert, destinat spitalelor și asistentelor pentru a primi alerte de la pacienți.

Sistemul este format din trei componente: un ceas inteligent destinat asistentelor pentru a primi alerte de la pacienți, un panou pentru pacienți prin care aceştia pot alerta asistentele în timp real despre nevoile lor și un tablou general care permite asistentelor să monitorizeze starea fiecărei camere aflate în grija lor.



”Pe mine m-a interesat mai mult partea de informatică, dar am participat de-a lungul academiei la mai mute workshopuri, unde ni s-au introdus mai mute subiecte și am reușit să învăț și să evoluez foarte mult pe parcursul acestora”, a declarat Irina Șușca, membru în echipa Vital Alert.

Sistemul a fost creat de tineri în doar 6 luni. Cei 6 tineri au fost incluși în proiectul "100 de tineri pentru dezvoltarea României", lansat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

”A fost greu, nu am ce să zic, dar eu m-am ocupat cu software şi as zice că este partea mai ușoară”, a povestit Erik Ciotlauș.

Proiectul reunește cei mai remarcabili tineri din țara noastră, care s-au remarcat prin performanțe deosebite în educație, cultură, sport sau inovație.

Noua generație de eminență din țara noastră se va reuni în primul catalog al excelenței românești "100 de tineri pentru dezvoltarea României".

Campania își propune să celebreze și să promoveze tinerii talentați și supradotați din România, din diverse domenii în care își desfășoară activitatea, încurajând performanța și rezultatele deosebite ale acestora.

Înscrierile în campania "100 de tineri pentru dezvoltarea României" se fac până pe 1 septembrie.

