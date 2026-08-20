Inovație vitală pentru litoral. Liceenii români care salvează vieți cu AI, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Foto: Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României

Tragediile de pe litoralul românesc, unde numeroase persoane își pierd viața anual în apele mării, sunt vizate de o soluție tehnologică de excepție din partea unei echipe de liceeni. Elevii bucureșteni din echipa Quantum Bits au creat AIDRONe, un sistem de zbor autonom bazat pe inteligență artificială, capabil să scaneze plajele și să alerteze instantaneu salvamarii la detectarea unui pericol iminent de înec.

Această intervenție rapidă și precisă scurtează timpii de reacție în situații critice, oferind victimelor șanse reale de supraviețuire. Grație acestei performanțe inginerești de impact, tinerii de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică București au fost selectați oficial în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”. Prin acest proiect, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României susține și promovează mințile strălucite capabile să aducă o schimbare concretă și imediată în comunitate.

Sub coordonarea mentorului Mihai Popescu, liceenii au demonstrat o capacitate extraordinară de a îmbina cunoștințele de programare cu rigoarea tehnică de cel mai înalt nivel. Rezultatele lor incontestabile au fost recompensate cu Locul I și Marele Trofeu la competiția națională FIRST LEGO League, un eveniment unde participanții construiesc și programează roboți autonomi dotați cu senzori complecși. Câștigarea etapei naționale le-a asigurat acestor tineri excepționali calificarea directă la Campionatul Internațional de Robotică de la Houston, din Statele Unite ale Americii, o platformă globală care reunește elita inovației tehnologice la nivel de liceu.

Spiritul practic al echipei Quantum Bits se aplică la fel de eficient în modernizarea unor domenii științifice cu o istorie de sute de ani. Tinerii au dezvoltat Stratum, o aplicație informatică destinată arheologilor, concepută pentru a digitaliza complet munca de pe șantierele arheologice. Noul software colectează, organizează și arhivează datele direct din teren, înlocuind definitiv clasicele caiete de notițe și etichetele de hârtie.

Aceste aplicații perfect funcționale confirmă valoarea unei educații tehnologice solide, arătând clar orientarea noii generații către instrumente digitale capabile să eficientizeze și să protejeze viața de zi cu zi.





