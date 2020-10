Mihai Mărgineanu îi ia apărarea lui Dan Bittman: Oile nu ascultă! Ele doar înjură și se enervează

”Oameni putini, restul populatie , spunea un regretat actor candva pe la mijlocul anilor 90.



Adica, ca sa inteleaga si conformistii anului 2020, sunt mult mai multe oi decat lupi. Si ca sa inteleaga si conformistii mai tari de cap ai anului 2020, adica sunt foarte multi prosti si prea putini destepti in aceasta lume normala.



Totdeauna, desteptii au trait altfel decat turma , au fost liberi si s-au exprimat liber atunci cand au avut de spus ceva. Oile, in schimb, au inventat politically corect.



Dan Bitman este un om liber, destept si vreti nu vreti, unul dintre marii artisti in viata ai poporului asta din care fac parte multe oi senile. Este un om destept, educat , a demonstrat tot ce era de demonstrat pe lumea asta. A fost rand pe rand student, absolvent, rocker si ne-rocker, prezentator de succes, om poltic si om de afaceri, tata a trei baieti mari si frumosi si visul erotic al tuturor iubitelor noastre

Atunci cand un om ca Dan Bitman are ceva de spus, orice destept din Romania sau de aiurea, ar trebui sa asculte ca poate invata ceva.

In general, oile nu asculta. Ele doar injura si se enerveaza in fata televizorului!”, scrie Mihai Mărgineanu.



Dan Bittman, sătul de COVID-19

Dan Bittman a afirmat public că s-a săturat de atâtea restricții și că nu mai dorește să trăiască în pandemie. Mai mult, el a pus la îndoială cifrele prezentate de autorități în ceea ce privește îmbolnăvirile cu Covid-19.

Bittman a precizat că nu contestă pericolul reprezentat de coronavirus, ci exacerbarea lui.



Pericolul există (...) Dar ne luăm după alte ţări în loc să gândim cu capul nostru. Oameni buni, începeţi să gândiţi cu minţile voastre. Nu vă mai lăsaţi influenţaţi de tot felul de poveşti care vin din Franţa, din Italia, din Germania (...) În Germania sunt, poate, zeci de mii de îmbolnăviri în fiecare zi, dar nu moare nici dracu', pentru că ştiu să aibă grijă de ei şi îi tratează. În România, avem câteva mii de aşa-zise infectări pe zi şi, iartă-mă, un medic care lucrează în sistem exact pe cifre îmi povestea cum adunau ei: dacă te testează de trei ori, la acelaşi pacient, pun trei, nu unul singur. De asta spun, hai să revenim cu picioarele pe pământ., a declarat Dan Bittman la emisiunea Sinteza Zilei de la Antena 3.



Artistul a mers până acolo încât a susținut că nu mai vrea să trăiască într-o lumea cu Covid-19. Cei care îl cunosc spun că lipsa concertelor și a activității sale de zi cu zi l-au adus în această situație frustrantă.



Nici actorul Mircea Diaconu nu este de acord cu modul de gestionare al pandemiei de către guvernanţi

Şi actorul Micea Diaconu s-a arătat nedumerit de măsurile luate de oficiali în lupta cu pandemia. Într-un interviu acordat pentru site-ul Antena3, el a declarat că lumea nu trebuie oprită în loc.

"Prostia e următoarea: lumea nu trebuia oprită în loc pentru că aceste lucruri sunt ritmice ca și cutremurile, trebuie luate ca atare. Nu trebuie să ne speriem și să nu mai facem nimic pentru că e sfârșitul lumii, nu e sfârșitul lumii. Din păcate blocajele totale au dus la niște goluri financiare, dezechilibre mondiale. E o enormă prostie și ipocrizie și noi continuăm cu așa ceva. Sunt focare în care sunt concentrate multe cazuri, în rest în Horeca au fost câteva cazuri. De ce nu înțelegem asta?

A opri omenirea, a închide tot… e o formă de ipocrizie. Le-a picat bine multora și din domeniul sanitar, dar mai ales din zonele politice. De ce Dumnezeu te apuci să blochezi un spital întreg… Lasă lumea să trăiască! S-a greșit când s-a oprit lumea pe loc.", a declarat Mircea Diaconu.