Ministrul Educației anunță o nouă criză a manualelor școlare

Ministrul Educaţiei Naţionale, Valentin Popa, a declarat joi că în România este o criză de scriitori de manuale, el anunţând că, în toamnă, MEN va organiza un grup de lucru cu ajutorul căruia vor fi instruite cât mai multe cadre didactice pentru a putea elabora manuale şcolare.



"Am dori ca în toamnă să avem un simpozion, o conferinţă, un grup de lucru în care să încercăm să instruim cât mai multe cadre didactice pentru a putea elabora manuale şcolare, deoarece avem o criză de scriitori de manuale. De exemplu, încă avem o lipsă a manualelor de limbă engleză, nu am primit manuscrise suficiente care să se califice pentru a avea manual de limbă engleză. Uimitor, dar aceasta este realitatea şi în general nu avem suficient de multe manuscrise astfel încât să avem pentru fiecare disciplină cel puţin trei manuale pe care să le oferim cadrelor didactice să fie alese pentru a fi tipărite. Sunt, dar nu la toate disciplinele", a precizat Popa la prezentarea bilanţului activităţii MEN din primul semestru al acestui an.



El a susţinut că anul acesta, în premieră, vor beneficia de manuale şcolare noi peste 500.000 de elevi din clasele I - VI la 63 de discipline.



"Există în lucru la Editura Didactică şi Pedagogică un număr de 105 titluri noi, din care, în premieră, sunt 40 de traduceri în limbile minorităţilor din România pentru un număr de peste 2,6 milioane de exemplare. (...) Tot în premieră avem şi manuale care sunt tipărite într-un număr mic de exemplare, astfel de discipline nu au fost niciodată de interes pentru editurile din România deoarece costurile pe exemplar ar deveni extrem de mari. (...) Manualele retipărite se găsesc deja în depozitele inspectoratelor şcolare judeţene, fiind contractate şi realizate de editurile cu care Ministerul Educaţiei are deja contracte în derulare", a mai spus ministrul Valentin Popa.



Popa a menţionat că manualele în format electronic sunt deja încărcate pe site-ul ministerului.



"Din punctul de vedere estetic, sunt foarte frumoase, din punctul de vedere al conţinutului, cred că puţin cam încărcate. Aşa ştiu să scrie manualele specialiştii noştri din sistem. La Consiliul Consultativ a fost discutată inclusiv posibilitatea importului, dacă în România nu pot fi realizate manuale mai simple, mai uşoare şi cu programe adaptate clasei", a spus Popa, după ce a prezentat manualele electronice pentru clasa a VI-a.