Ministrul Educației, prezent la Gala Profesorilor Excepționali: ce mesaj a transmis pentru dascălii care schimbă destine

De peste 20 de ani, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României promovează excelența în educație prin campania „Liga Profesorilor Excepționali", reunind an de an profesori care schimbă destine și modelează generații întregi.

Emoție maximă aseară, 16 iulie, pe scena Teatrului Metropolis din Capitală, acolo unde a avut loc Gala Profesorilor Excepționali - evenimentul care a încheiat una dintre cele mai ample campanii dedicate educației din România, „Liga Profesorilor Excepționali", ediția 2026, organizată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Printre invitații speciali ai galei s-a numărat și ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, care a transmis un mesaj emoționant:

„Indiferent unde m-au dus pașii în această lume, am avut cu mine un singur lucru: educația. Profesorii nu sunt în școală doar pentru a-și exercita o profesie, ci pentru că simt că au o misiune: aceea de a forma caractere, de a transmite valori și de a inspira generațiile viitoare. Profesorii sunt cea mai importantă investiție în viitorul României."

Peste 300.000 de voturi au decis clasamentul final, într-o mobilizare fără precedent a comunităților din toată țara. Din miile de cadre didactice înscrise, doar 20 de povești au ajuns în marea finală - profesori care fac zeci sau sute de kilometri ca să ajungă la elevi, dascăli care predau la patul copiilor internați în spitale sau mentori care au format olimpici internaționali.

Marele trofeu al competiției a fost câștigat de Elisabeta Ana Naghi, profesoară de matematică și astronomie, cu premiul de 30.000 de lei. Patru decenii de carieră stau în spatele acestui titlu - timp în care a înființat Centrul pilot pentru excelență în astronomie din Suceava și a trimis zeci de elevi către universități de top precum MIT, Harvard sau Caltech. Dar povestea ei nu se oprește la performanță. Profesoara a lucrat constant și cu elevi din medii defavorizate, ajutându-i pe cei înscriși la frecvență redusă sau în programe de recuperare școlară să obțină bacalaureatul și să se reintegreze pe piața muncii.

Pe podium, locul secund i-a revenit Emanuelei Oiegar, profesoară de biologie la Colegiul Național „Vasile Alecsandri" din Bacău, premiată cu 20.000 de lei. Elevii ei culeg an de an medalii internaționale, iar la clasă folosește imprimante 3D pentru modele biologice interactive. Povestea ei ascunde însă un moment dramatic: în drum spre o olimpiadă școlară alături de elevii săi, profesoara a fost implicată într-un grav accident rutier. După o recuperare lungă, s-a întors la catedră cu aceeași dedicare, devenind un exemplu de perseverență pentru întreaga comunitate școlară.

Locul trei și premiul de 10.000 de lei au mers către Mihaela Ruță, învățătoare la Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu" din Caracal, județul Olt - profesoara din spatele tinerilor care aduc României medalii de aur la olimpiadele internaționale. Nominalizarea ei a venit chiar de la un fost elev, Eduard Ștefan, care a povestit cum blândețea, răbdarea și exigența învățătoarei i-au pus bazele încrederii în sine.

Toți cei 20 de profesori ajunși în finală au fost recompensați cu resurse pedagogice, echipamente digitale și acces la formare profesională continuă, oferite de partenerii campaniei: Editura RAO, Poenari, INIM Institute, Therme București, F64, AQUA Carpatica, Irina Chițu și Romantic FM.

De peste 20 de ani, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României promovează excelența în educație prin campania „Liga Profesorilor Excepționali", reunind an de an profesori care schimbă destine și modelează generații întregi.