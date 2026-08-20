O școală privată gratuită din Africa de Sud, fondată de o milionară germano-americană, primește o distincție rară de la Microsoft

4 minute de citit Publicat la 15:44 20 Aug 2026 Modificat la 15:44 20 Aug 2026

Școală privată gratuită construită de milionara Christel DeHaan, în Africa de Sud. Sursa foto: Christel House South Africa

Christel House este o școală privată și organizație de sprijin din Cape Town care oferă educație fără taxe pentru peste 1.000 de elevi, punând un accent major pe dezvoltarea competențelor în domeniul tehnologiei informației.

Organizația nonprofit a fost înființată prin intermediul unei fundații financiare create de Christel DeHaan, cofondatoarea Resort Condominiums International, în 1998, potrivit publicației tech MyBroadband.

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Cine este Christel DeHaan

DeHaan a apărut timp de cinci ani consecutiv pe lista Forbes a femeilor din America care și-au construit singure averea, până la moartea sa, în 2020. La momentul decesului, averea sa netă era estimată la 950 de milioane de dolari.

DeHaan s-a născut în Nordlingen, Germania, în 1942. Tatăl său era soldat german și a murit în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

La vârsta de 16 ani, s-a mutat în Regatul Unit, unde a lucrat ca bonă. Patru ani mai târziu, s-a relocat în Statele Unite, unde s-a stabilit în Indiana după ce l-a cunoscut pe soțul său, Jon.

A donat 220 de milioane de dolari pentru școli fără taxe în cinci țări

DeHaan a donat 220 de milioane de dolari către Christel House International de-a lungul vieții sale. Banii au fost folosiți pentru înființarea și funcționarea unor școli fără taxe în cinci țări.

Aceste instituții oferă o educație holistică copiilor proveniți din familii sărace, care se confruntă adesea cu situații dificile sau traumatizante în viața de zi cu zi și au nevoie de atenție suplimentară dincolo de procesul formal de învățare.

Sprijinul include un program medical complex, de la controale medicale, stomatologice și oftalmologice până la vaccinări și asistență pentru sănătatea mintală.

Școala are consilieri și asistenți sociali proprii, oferindu-le elevilor acces la ședințe individuale, activități de grup, intervenții în clasă și sprijin pentru familie.

De asemenea, derulează un amplu program de educație pentru sănătate în colaborare cu furnizori externi de servicii medicale, pentru a le oferi elevilor îngrijire profesională.

Prima școală Christel House din Africa de Sud și-a deschis porțile pe Bamford Avenue, în Athlone, o suburbie din Cape Town predominant muncitorească, în 2002.

Câțiva ani mai târziu, Christel House a adăugat un al doilea campus pe Denver Road, în Lansdowne, înainte de a se muta în Ottery în 2009.

În mai 2026, în campus a fost inaugurată o clădire nouă, dotată cu săli de clasă moderne, un Innovation Hub și un centru Media, precum și un laborator pentru tehnologia aplicațiilor informatice.

Accent pe competențele de bază

Christel House oferă educație pentru copii de la Gr. RRR până la Gr. 12, iar prin programul Youth Bridge îi ajută pe șomerii cu vârste între 18 și 35 de ani să își găsească un loc de muncă stabil.

Curriculumul școlii include cu până la 30% mai mult timp de instruire pentru matematică și limbi decât prevede Departamentul de Educație al provinciei Western Cape, astfel încât elevii să poată stăpâni competențele de bază.

Programul academic integrează tehnologia informației și comunicațiilor în curriculum și se concentrează pe STEAM: Știință, Tehnologie, Inginerie, Arte și Matematică.

Elevii au acces la muzică, teatru, sport, programare și robotică, ceea ce contribuie la dezvoltarea lor pe mai multe planuri.

„Prin dezvoltarea gândirii de nivel superior, îi ajutăm pe elevi să rezolve probleme complexe și să urmeze studii universitare, ceea ce conduce la mobilitate economică și cariere relevante.”

Recunoașterea Microsoft

Christel House South Africa a primit, de asemenea, statutul de Microsoft Showcase School timp de opt ani consecutivi. Este una dintre doar cinci școli din țară care dețin această distincție.

Gigantul american din domeniul tehnologiei acordă această recunoaștere școlilor axate pe transformarea digitală, învățarea personalizată și integrarea unor instrumente moderne precum Microsoft 365 și Teams în procesul educațional.

Profesorii trebuie, de asemenea, să finalizeze examenele Microsoft Certified Educator pentru ca școala să poată obține această desemnare.

„Suntem în prima linie în pregătirea elevilor cu competențe pentru viitor, în special în domeniul TIC, unde se estimează că peste 60% dintre noile locuri de muncă din lume vor apărea până în 2030”, a transmis școala.

„Vom continua să fim pionieri în inovarea educațională, să cultivăm o mentalitate orientată spre dezvoltare și să promovăm leadershipul în gândire, împărtășind cele mai bune practici și creând oportunități de succes pentru fiecare elev.”

Christel House South Africa s-a numărat, de asemenea, printre finalistele din top 10 la premiile World’s Best Schools 2024, la categoria „Overcoming Adversity” („Depășirea adversității”).