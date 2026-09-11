Şcoala Neagoe Basarab din Sectorul 3 al Bucureştiului a fost redeschisă după ani de zile de activitate suspendată

Şcoala Neagoe Basarab din Sectorul 3 al Bucureştiului a fost redeschisă. Sursa foto: Antena 3 CNN

Dincolo de toate problemele cu care se confruntă sistemul de învăţământ de la noi, există totuşi şi veşti bune. Cel puţin din perspectiva infrastructurii. În sectorul 3 din Capitală, de exemplu, o unitate şcolară şi-a redeschis porşile după ani de zile în care activitatea a fost sistată.

7 septembrie 2026, ora 10.00. În curtea şcolii "Neagoe Basarab" din Sectorul 3 se strâng elevi, dascăli şi părinţi pentru prima oară după mulţi ani de pauză. Anul şcolar a debutat aici cu inaugurarea unei clădiri construite de la zero, la cele mai înalte standarde şi inovative.

Noul sediu al şcolii Neagoe Basarab are 24 de săli de clasă, laboratoare, bibliotecă, sală de sport şi o suprafaţă construită desfăşurată totală, de 4.000 de metri pătraţi. Clădirea are parter şi 4 etaje. Sisteme moderne de iluminat, de ventilaţie, cu aport de aer proaspăt şi pentru că pe acoperiş au fost montate panouri fotovoltaice, are un grad ridicat de independenţă energetică. Asigură locuri pe un singur schimb, pentru 660 de elevi.

Școala Neagoe Basarab și-a sistat activitatea în urmă cu mai mulți ani, pe vremea când era în administrarea Primăriei Generale. Primăria Sectorului 3 a reușit să o preia și a decis, în urma analizelor și expertizelor, că soluția cea mai bună era demolarea clădirii vechi și contruirea uneia noi.

Lucrările totale au durat aproximativ doi ani iar pentru moment în noua clădire a Școlii Neagoe Basarab învață elevii de la Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza, fostul MF3, tot din Sectorul 3 unde Primăria face acum lucrări complexe de consolidare și extindere.