Secretar de stat în Ministerul Educației, după ce a spus că un elev ar fi putut să ia 5-6 la Evaluarea Națională, fără meditații: "A fost o exprimare nefericită"

Luminița Barcari a spus, la Digi 24, că ”subiectele au fost normale. Un copil care învață la școală, fără meditații, ar fi putut să ia 5-6”.

Ulterior, secretarul de stat a spus că exprimarea folosită nu reprezintă întocmai ce voia să spună, de fapt.

"A fost o exprimare nefericită și mi-o asum. Am vrut să spun că subiectele au fost accesibile, chiar si pentru un elev care in această perioadă a lucrat online, fără interacțiune cu profesorul și s-a pregătit singur. Mai ales că există și elevi care nu au avut acces nici la școala online. Știm că nu toți colegii nostri, mai ales in mediul rural, au avut acces la device-uri. Un copil conștiincios, care ar fi repetat materia parcursă în cei patru ani, ar fi reusit sa treaca acest examen.

Știm foarte bine că fiecare părinte își dorește, nu neapărat pentru că nu ar fi multumut la școală, dar are senzația că, printr-o muncă suplimentară cu un cadru didactic, insistând pe anumite teme, si șansele lui de reusită cresc. Da, chiar a fost o exprimare greșită și, încă o dată, îmi asum acest lucru", a explicat Barcari pentru Educație Privată.