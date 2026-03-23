Simulare Bac 2026. Subiecte și barem la Limba română. Ce au avut de rezolvat elevii și când se afișează rezultatele

Luni, 23 martie, a avut loc proba scrisă la Limba și literatura română de la simularea pentru Bac 2026. Elevii de clasa a XII-a au de rezolvat trei subiecte, pe baza unui text la prima vedere și a operelor studiate în liceu. Subiectele și baremul de corectare au fost publicate pe subiecte.edu.ro.

Simularea la Bac 2026 are loc într-un context tensionat în Educație, după ce mai multe sindicate din învățământ au făcut apel la profesori să boicoteze simulările la examenele naționale, în semn de protest față de tăierile de fonduri și măsurile recente din Educație.

Subiectele la română de la simularea examenului de Bac 2026

La subiectul I, elevii au avut de rezolvat mai multe cerințe, având ca suport un fragment memorialistic semnat de Mircea Micu. La punctul B, subiectul I, elevilor li s-a cerut să argumenteze dacă o farsă poate avea sau nu consecințe grave.

La subiectul II, elevilor li s-a cerut să prezinte, în mimimum 50 de cuvinte, două modalități de caracterizare a unui personaj, pornind de la un fragment din „Moș Teacă” de Anton Bacalbașa.

La subiectul III, profilul real, elevii au avut de redactat un eseu de minimum 400 de cuvinte despre particularitățile unui text poetic studiat aparținând lui Lucian Blaga, valorificând cunoștințele despre curent literar, imagini poetice și elemente de limbaj.

La subiectul III, profilul uman, elevii au avut de redactat un eseu de minimum 400 de cuvinte despre particularitățile unui text poetic studiat aparținând lui Ion Barbu, valorificând cunoștințele despre curent literar, imagini poetice și elemente de limbaj.

Subiecte simulare Bac 2026, profil umanist

Subiecte simulare Bac 2026, profil real

Baremul de corectare la proba de română

Subiectele și baremele de corectare pentru simularea examenului de Bacalaureat la limba română au fost publicate după încheierea probei, la ora 15:00. Elevii și profesorii le pot consulta pe site-ul oficial al Ministerului Educației, pe platforma dedicată examenelor - subiecte.edu.ro, secțiunea „Subiecte și bareme”.

Punctajul maxim pentru fiecare probă scrisă din cadrul simulării examenului de Bacalaureat este de 100 de puncte. Dintre acestea, 90 sunt alocate pentru rezolvarea subiectelor, iar 10 se acordă din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului obținut la 10, rezultatul fiind exprimat pe o scară de la 1 la 10.

Baremul de corectare pentru profilul umanist

Baremul de corectare pentru profilul real

Când se anunță rezultatele

Rezultatele simulării examenului național de Bacalaureat 2026 vor fi comunicate în data de 16 aprilie. Afișarea se va realiza în mod anonim, fiecare candidat fiind identificat printr-un cod individual care înlocuiește numele și prenumele. Acesta a fost distribuit elevilor, pe bază de semnătură, la prima probă susținută.

Simulare Bacalaureat 2026, proba la Limba română. Participă 95,59% dintre licee



În peste 95% dintre unităţile de învăţământ din ţară se organizează, începând de luni, simularea examenului de Bacalaureat.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a transmis vineri ultimele date privind participarea liceelor la simularea Bacalaureatului.

Astfel, simularea este organizată în 1.364 (95,59%) unităţi de învăţământ, numărul (estimativ) de elevi înscrişi în platformă până la momentul raportării fiind de peste 143.000.

Potrivit MEC, 63 de licee, adică 4,41% din numărul total de unităţi de învăţământ, au anunţat că nu participă la simulare.

Peste 60.500 de elevi au participat deja la simulări organizate la nivel local.

Luni, va avea loc prima probă scrisă - simularea la Limba şi literatura română.

Simularea se desfăşoară în perioada 23 - 26 martie.

Probele încep la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului naţional de Bacalaureat sunt: limba şi literatura română, limba şi literatura maternă pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare şi comunicare, psihologie, economie, sociologie şi filosofie.

Simularea Bacalaureatului are loc pe fondul protestului sindicatelor din Educaţie, nemulţumite de măsurile de austeritate luate de Guvern. Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret" au îndemnat cadrele didactice să nu oprească protestul nici săptămâna viitoare, când încep simulările pentru examenul de Bacalaureat.