Sindicaliştii din Educaţie resping ideea de la Cotroceni despre majorarea normei didactice: "Profund nedreaptă"

Ministrul Educaţiei, Daniel David, consideră că este incorect actualul sistem. FOTO: Getty Images

Reprezentanții sindicatelor din educație și-au exprimat vineri dezacordul față de intenția grupului de lucru de la Palatul Cotroceni de a majora norma didactică și consideră că o asemenea măsură este nu doar 'inoportună, ci și profund nedreaptă, cu consecințe grave' asupra calității actului educațional.



'Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație 'Spiru Haret' și Federația Națională Sindicală 'Alma Mater' protestează față de intenția grupului de lucru de la Palatul Cotroceni de a majora norma didactică a cadrelor didactice. Considerăm că o asemenea măsură este nu doar inoportună, ci și profund nedreaptă, cu consecințe grave asupra calității actului educațional, a sănătății mentale a profesorilor și a viitorului învățământului românesc', afirmă reprezentanții celor trei sindicate într-un comunicat de presă comun.



Ei susțin că într-un context în care sistemul educațional se confruntă deja cu lipsa personalului calificat, salarizare inadecvată, birocrație excesivă și un nivel crescut de stres profesional, majorarea normei didactice nu face decât să agraveze problemele existente.



Astfel, susțin sindicaliștii, creșterea numărului de ore de predare săptămânale va conduce inevitabil la:

* scăderea calității actului educațional, întrucât un profesor suprasolicitat nu mai are timpul necesar pentru pregătirea lecțiilor, pentru corecturi și evaluări, pentru dezvoltarea profesională sau pentru implicarea în activități extracurriculare;

* epuizarea și demotivarea cadrelor didactice;

* descurajarea tinerilor să urmeze o carieră în învățământ;

* compromiterea misiunii educației.



'Educația nu poate fi tratată ca o simplă industrie de producție, în care eficiența se măsoară prin cantitate. Profesorii nu pot fi transformați în 'roboți de predare'. În multe școli, profesorii sunt deja implicați în activități suplimentare: comisii, proiecte, consiliere, activități remediale, toate neincluse în norma didactică. (...) Facem apel la factorii decidenți să renunțe la această măsură pripită și să inițieze un dialog real cu reprezentanții federațiilor sindicale reprezentative din învățământ. Este momentul ca educația să fie tratată cu respectul și seriozitatea pe care le merită. Este momentul ca atât promisiunile făcute după greva generală din 2023, cât și cele din campania electorală să devină realitate - nu cu măsuri de austeritate care nu fac decât să slăbească pilonii fundamentali ai sistemului de învățământ', se arată în comunicat.



În opinia sindicaliștilor, propunerea de majorare a normei didactice este doar o soluție contabilă, aplicată pe un sistem 'deja fragil', care are nevoie de sprijin, nu de povară suplimentară.



Potrivit sindicatelor din educație, o analiză a normei didactice de predare la nivel european, conform datelor oficiale, scoate în evidență că în majoritatea acestor țări norma didactică de predare este mai mică decât cea din România.



'Nu învățământul este vinovat pentru că cei care au fost la putere în ultimii ani nu au rezolvat problema pensiilor speciale! Nu învățământul este vinovat că guvernele României nu au fost în stare să facă reformele necesare pentru a primi bani din PNRR! Nu învățământul este de vină că în ultimii 20 de ani numărul angajaților din autoritățile centrale și locale s-a dublat, în condițiile în care numărul angajaților din sistemul de învățământ a scăzut în aceeași perioadă cu circa 10%! Nu învățământul este de vină pentru corupția transpartinică! Nu educația este de vină pentru că instituțiile statului nu pot eradica corupția și evaziunea fiscală! Nu mai protejați marii evazioniști fiscali!', susține aceeași sursă.



Reprezentanții celor trei sindicate susțin că diminuarea cu numai 20% a evaziunii fiscale rezolvă acoperirea deficitului bugetar din acest an.



'Credem că a sosit momentul ca Ministerul de Finanțe să iasă public cu lista marilor datornici la bugetul de stat. Pentru salariații din învățământ creșterea normei de predare este inacceptabilă! Nu mai sacrificați încă o dată sistemul de învățământ pentru a acoperi sinecurile de partid!', se afirmă în comunicat.