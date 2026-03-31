Studenții SNSPA, față în față cu președintele Curții de Conturi Europene: „Sunt foarte multe oportunități în instituțiile europene”

Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) a organizat, în parteneriat cu Curtea de Conturi a României, dezbaterea „Instituțiile supreme de audit și viitoarea generație de lideri în guvernanță europeană: dialog cu Curtea de Conturi Europeană și instituțiile supreme de audit din România și Republica Moldova”. Dezbaterea, parte din seria de evenimente „The Future of Europe”, a reunit personalități de prim rang din arhitectura instituțională europeană, alături de studenți și profesori, interesați de evoluțiile Uniunii Europene și de provocările guvernanței contemporane.

Tony Murphy, președintele Curții de Conturi Europene, a oferit o perspectivă aplicată asupra rolului instituției în protejarea finanțelor Uniunii Europene și consolidarea încrederii cetățenilor.

Prezentarea sa a evidențiat prioritățile strategice pentru perioada 2026–2030, cu accent pe reziliență, transparență și eficiența guvernanței, precum și importanța cooperării cu instituțiile naționale de audit.

Totodată, oficialul european a adus în discuție principalele concluzii ale Raportului Anual 2024 și oportunitățile de formare pentru tineri în cadrul instituțiilor europene.

„Ceea ce încercăm să facem este ca, atunci când se iau decizii, nu le punem sub semnul întrebării, încercăm să vedem cum sunt puse în aplicare și să spunem: Ok, există o modalitate mai bună de a face asta sau aceasta ar fi cea mai bună metodă?”, a declarat Tony Murphy, președintele Curții de Conturi Europene.

Zeci de studenți ai SNSPA au participat la o dezbatere cu oficiali ai instituțiilor supreme de audit din Europa. Evenimentul a adus în fața tinerilor reprezentanți ai Curții de Conturi Europene.

Printre subiectele abordate s-a numărat inclusiv parcursul european al Republicii Moldova.

„Sunt foarte multe oportunități, în funcție de fiecare cum își dorește, dar eu îi încurajez pe toți cei care se uită la noi acum, pe studenții pe care i-am văzut astăzi, să se uite la oportunitățile publicate de către instituțiile europene pe paginile lor de internet, pentru că au o șansă extrem de bună în acest moment să lucreze la un nivel extrem de înalt și să servească nu numai România, ci și Europa cu nivelul de profesionalism pe care îl cunoaștem de acasă”, a declarat Lucian Romașcanu, membru al Curții de Conturi Europene.

Reprezentanții universității spun că astfel de întâlniri dau studenților șansa să învețe despre mecanismele de funcționare ale instituțiilor importante ale Uniunii Europene, chiar de la liderii acestora.

„Toate evenimentele de acest tip au o contribuție importantă în formarea studenților noștri. Evident că este o experiență de învățare, să interacționeze, să pună întrebări, să învețe de la acești profesioniști sau posibilitatea să întâlnească personalități din lumea politicii naționale, politicii europene sau în alți funcționari europeni”, a declarat Remus Pricopie, rector SNSPA.

La dezbatere au participat Pierre Moscovici, membru al Curții de Conturi Europene din partea Franței, Lucian Romașcanu, membru al Curții de Conturi Europene din partea României, Tatiana Șevciuc, președinta Curții de Conturi a Republicii Moldova.

Prin seria de dezbateri „The Future of Europe”, SNSPA își consolidează rolul de platformă de dialog între mediul academic și instituțiile europene, oferind studenților acces direct la lideri și experți implicați în procesele decizionale ale Uniunii Europene, totul pentru formarea unei noi generații de profesioniști în domeniul guvernanței și afacerilor europene.