Un profesor a declarat la ANAF venituri de 1,5 milioane de lei din meditații

Un profesor a declarat la ANAF venituri de 1,5 milioane de lei din meditații. FOTO: Getty Images

Un cadru didactic din România a stabilit un record la venituri din meditații fiscalizate. Profesorul a declarat la ANAF că, anul trecut, a obținut 1,5 milioane de lei pentru pregătirea în particular a elevilor.

Suma a fost publicată de platforma Economica.net, care a realizat o analiză exclusivă despre sumele obținute din meditații fiscalizate, pe baza datelor provenite de la ANAF.

Potrivit analizei, următoarea sumă ca valoare declarată din această activitate a fost de 888.000 de lei.

În total, aproape 13.000 de profesori din România au raportat la Fisc venituri obținute din meditații în anul 2024, valoarea netă cumulată a acestora apropiindu-se de 198 de milioane de lei.

Cei mai mulți bani din meditații au fost declarați de profesorii din București și Ilfov, cu aproape 60 de milioane de lei în 2024. Urmează cadrele didactice din Cluj, care au raportat venituri de peste 19 milioane de lei, și cele din Brașov, cu aproximativ 9,7 milioane de lei.

Analiza arată că valoarea netă a veniturilor din meditații declarate pentru anul 2024 este de cel puțin trei ori mai mare decât cea din anul 2018, primul an în care contribuabilii au depus declarația unică, formularul prin care și profesorii își raportează veniturile la Fisc, potrivit sursei citate..