Universitatea Babeș-Bolyai, recunoscută la nivel internațional cu cinci insigne de excelență la Global Student Satisfaction Awards

Universitatea Babeș-Bolyai, recunoscută la nivel internațional cu cinci insigne de excelență la Global Student Satisfaction Awards. Foto: Hepta

Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca a obținut cinci Insigne de Excelență la Global Student Satisfaction Awards (GSSA), competiție internațională care evaluează universitățile din întreaga lume pe baza recenziilor oferite de studenți, relatează Agerpres.

Potrivit unui comunicat transmis joi de instituție la ediția din acest an au participat peste 1.200 de universități din lume, fiind analizate mai mult de 100.000 de evaluări ale studenților. Distincțiile au fost acordate universităților care au înregistrat un scor de cel puțin 4,0 din 5,0 într-una dintre cele șapte categorii ale premiilor.

„Această distincție este o recunoaștere importantă a eforturilor continue depuse de întreaga comunitate academică a UBB pentru a oferi studenților o experiență educațională de înaltă calitate. Chiar dacă apar situații mai dificil de gestionat, încercarea noastră de a face totul cât mai bine pentru studenți este constantă. Ne-am luptat și până acum pentru asta, o vom face și în continuare, pentru că studenții sunt cei mai importanți parteneri ai noștri”, a declarat rectorul UBB, prof. univ. dr. Adrian Petrușel.

Premiile sunt acordate de Studyportals, în parteneriat cu British Council IELTS și Uni-Life cu scopul de a promova transparența și calitatea în educația universitară. Platformele Studyportals, prin care sunt gestionate aceste premii sunt accesate anual de peste 50 de milioane de studenți.

Cele cinci Insigne de Excelență vor fi afișate pe pagina dedicată Universității Babeș-Bolyai de pe platformele Studyportals, contribuind la creșterea vizibilității internaționale a universității și la consolidarea reputației sale în rândul instituțiilor de învățământ superior.