Universitatea din București care oferă elevilor sesiuni gratuite de pregătire pentru admitere

Politehnica Bucureşti oferă elevilor sesiuni gratuite de pregătire pentru admitere. Foto: Profimedia Images

Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti pune la dispoziţia elevilor sesiuni gratuite de pregătire pentru admitere menite să îi ajute să se familiarizeze cu materia şi să îşi îmbunătăţească performanţele academice. Accesul la aceste sesiuni se va face pe bază de rezervare online, astfel încât fiecare participant să aibă un loc asigurat, informează Agerpres.

Sesiunile se desfăşoară în fiecare sâmbătă în Campusul Leu la Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei și acoperă disciplinele considerate esenţiale pentru admitere precum Matematică, Fizică și Informatică.

Programul orelor de pregătire vor avea loc în Campusul Leu la Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, este următorul: