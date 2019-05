Electrolux Satu Mare ameninţă cu relocarea producţiei în Polonia, prin vocea angajaţilor rămaşi în fabrică

Compania Electrolux Satu Mare ameninţă, prin vocea acelor angajaţi care nu participă la grevă, cu relocarea producţiei din România în Polonia, se menţionează într-un comunicat transmis vineri de preşedintele CNS "Cartel ALFA", Bogdan Hossu.



Reacţia liderului de sindicat survine după ce 100 de angajaţi ai fabricii, care nu participă la grevă, au transmis o scrisoare deschisă către muncitorii grevişti.



"Prin vocea angajaţilor rămaşi în fabrică, compania Electrolux ameninţă cu relocarea producţiei în Polonia. Considerăm că este o acţiune de intimidare a greviştilor, care are ca scop să descurajeze lucrătorii, din Satu Mare şi de oriunde, în a-şi cere drepturile. Acest lucru e posibil în principal din cauza legislaţiei proaste în domeniul muncii, dar şi a instituţiilor româneşti, care permit angajatorilor de multinaţionale să acţioneze împotriva lucrătorilor în caz de grevă", acuză liderul sindical.



CNS "Cartel ALFA" admite că, în actuala economie de piaţă, capitalul este liber să circule şi să se mute acolo unde condiţiile sunt mai avantajoase.



"Dar a face această mutare în condiţiile în care productivitatea nu este mai bună decât cea din România, iar salariile în Polonia sunt semnificativ mai mari decât in România, fără transfer de taxe (angajatorul acolo are şi contribuţii mai mari la salariul brut), indică limpede că este o acţiune motivată nu de considerente economice, ci de dorinţa de a descuraja prin orice mijloace lucrătorii în a-şi cere condiţii mai bune de salarizare", se precizează în comunicatul confederaţiei sindicale.



Bogdan Hossu consideră că cei 100 de angajaţi care au trimis, anonim, scrisoarea, vorbesc în realitate în numele angajatorului.



"Compania Electrolux (ne referim la companie pentru că în numele acesteia par să vorbească cei 100 de angajaţi anonimi din fabrică, semnatari ai unei scrisori deschise către grevişti) este deranjată de acţiunea de boicot realizată de CNS Cartel ALFA prin caravana de la Satu Mare către Ambasada Suediei. Cu toate astea, boicotul a fost singura modalitate legală de acţiune pentru a determina compania să reia dialogul social şi negocierea cu greviştii. Reamintim publicului, reprezentanţilor companiei şi angajaţilor semnatari ai scrisorii că, anterior anunţării acţiunii de boicot, managementul companiei blocase complet dialogul cu sindicatul, timp de şase săptămâni, timp în care oamenii s-au prezentat în fiecare zi la poarta fabricii şi şi-au arătat disponibilitatea pentru negociere", se menţionează în comunicatul CNS Cartel "ALFA".



Confederaţia sindicală nu susţine prelungirea nejustificată a acestui conflict de muncă, aminteşte Bogdan Hossu.



"Încetarea conflictului de muncă stă însă exclusiv în puterea managementului fabricii, prin aşezarea la masa dialogului şi găsirea unei soluţii acceptabile de ambele părţi. Compania susţine că oferă salarii competitive (e adevărat că nu sunt cele mai mici salarii din zonă sau din domeniu). De cealaltă parte, muncitorii trag lună de lună linie şi constată că banii nu ajung pentru cheltuielile minime de trai. Mai constată şi că numărul de produse pe care le realizează creşte constant, datorită unui ritm de lucru mai alert, pauze mai scurte şi o presiune tot mai accentuată pusă pe salariaţi. Celor două părţi nu le rămâne decât să se aşeze la masa negocierilor şi să găsească cea mai bună soluţie de compromis pentru a finaliza negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de companie", se precizează în comunicatul semnat de liderul CNS Cartel "ALFA".