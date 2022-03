Elena Udrea, prima reacție după apariția informațiilor că Traian Băsescu este grav bolnav

Inițial, unele surse afirmau că Traian Băsescu ar fi suferit un AVC. Aceste informații nu au fost confirmate.

Contactate de Antena 3, Ioana Băsescu și Elena Udrea nu au confirmat informațiile.

"Am vorbit cu Ioana Băsescu. În momentul în care i-am adresat întrebarea mi-a spus că nu știe. A insistat pe acest aspect și mi-a închis telefonul. De asemenea am contactat-o și pe Elena Udrea și într-un final am reușit să dăm de ea.

Ne-a spus că nu ar fi adevărat știrea potrivit căreia Traian Băsescu ar fi internat la Paris. Cât privește acea ipoteză legată de internarea dumnealui la Bruxelles, Elena Udrea a spus că nu are această informație Cert este că noi tot încercăm să vorbim cu cei din familie astfel încât să avem o infirmare sau confirmare certă a acestei situații, însă până în acest moment iată că cei din familie se feresc foarte tare să spună ceva legat de această situație extrem de tensionată", a spus Ana Maria Bujor, senior-editor al secţiei eveniment de la Antena 3.

Problemele de sănătate ale președintelui Băsescu ar fi apărut la scurt timp după verdictul definitiv de colaborator al fostei Securități ca poliție politică primit miercuri.

Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a menținut decizia instanței de fond. Curtea Supremă a respins miercuri apelul depus de fostul președinte Băsescu față de decizia Curții de Apel București.